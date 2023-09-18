ليس نيمار.. من هو اللاعب الذي أنقذ النصر السعودي من هزيمة محققة!

أنقذ المدافع علي البليهي فريقه الهلال من خسارة مدوية أمام ضيفه نافباخور الأوزبكستاني بإدراكه التعادل في الوقت بدل الضائع 1-1 الإثنين في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة ضمن مسابقة دوري أبطال آسيا في كرة القدم.

وتقدم نافباخور في الدقيقة 52 عن طريق توما تاباتادزي، قبل أن يدرك البليهي التعادل في الدقيقة 11 من الوقت بدل الضائع.

وفي المجموعة ذاتها، خسر مومباي سيتي الهندي أمام ضيفه نساجي مازندران الإيراني بهدفين نظيفين سجلهما إحسان حسيني (34) ومحمد رضا أزادي (62).

في المباراة الاولى على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض، فرض الهلال سيطرته من البداية وسدد نجمه البرازيلي نيمار كرة قوية تصدى لها مدافعو نافباخور (18)، وأخرى للعملاق الصربي ألكسندر ميتروفيتش ارتدت من أحد المدافعين (26).

وأهدر سعود عبد الحميد فرصة بعد عرضية رائعة من نيمار (45+1).

وتابع الهلال ضغطه في الشوط الثاني لكن شباكه استقبلت هدفا خلافا لمجريات المباراة عن طريق المهاجم تاباتادزي بعد هجمة مرتدة انفرد على اثرها بالحارس محمد العويس وسدد الكرة بقوة داخل المرمى (52).

وتصدى حارس نافباخور أوتكير يوسوبوف لتسديدة قوية للبرتغالي روبن نيفيش (55)، وأهدر مالكوم مالكوم فرصة ذهبية اثر تلقيه عرضية من مواطنه ميشال دلغادو (70)، وسدد محمد كنو كرة قوية تصدى لها الحارس الذي تصدى لكرة خطيرة لنيمار (88)، قبل أن ينجح البليهي في إدراك التعادل بعد عرضية متقنة لدلغادو من الجهة اليمنى تابعها برأسه داخل المرمى (90+11).