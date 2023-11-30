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ليفربول في دور الستة عشر بالدوري الأوروبي بعد فوزه برباعية على لاسك

منذ 31 دقيقة
فريق ليفربول- رويترز

فريق ليفربول- رويترز

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تأهل ليفربول إلى دور الستة عشر في الدوري الأوروبي لكرة القدم قبل مباراة واحدة على نهاية دور المجموعات بفوز ساحق 4-صفر على ضيفه لاسك لينتس بالمجموعة الخامسة اليوم الخميس.

وحسم الفريق المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز صدارة المجموعة بعد أن وصل إلى 12 نقطة وبعد تعادل تولوز صاحب المركز الثاني دون أهداف على أرضه أمام يونيون سان جيلواز.

وضع لويس دياز أصحاب الأرض في المقدمة بعد 12 دقيقة برأسية من عرضية جو جوميز من الجهة اليمنى قبل أن يضاعف كودي جاكبو النتيجة بعدها بثلاث دقائق فقط.

وسدد محمد صلاح ركلة جزاء بنجاح ليجعل النتيجة 3-صفر في بداية الشوط الثاني قبل أن يسجل جاكبو هدفه الشخصي الثاني في المباراة ويحسم النتيجة في الوقت المحتسب بدل الضائع.

    المصدر :
  • رويترز

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