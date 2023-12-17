ليفربول يتعادل على أرضه أمام يونايتد

أهدر ليفربول فرصة استعادة الصدارة بعد تعادله بدون أهداف مع مانشستر يونايتد على ملعب أنفيلد في الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم الأحد لينهي سجله المثالي على أرضه هذا الموسم.

وابتعد فريق المدرب يورجن كلوب عن المركز الأول لحساب أرسنال في وقت سابق من اليوم وكان بإمكانه استعادة مكانه على القمة إذا فاز لكنه افتقر إلى خطورته المعتادة على المرمى.

وتمسك فريق يونايتد، الذي افتقد الثقة بعد أسبوع بائس، بنقطة التعادل الممل على الرغم من أنه سجل الآن مرة واحدة فقط في آخر ثماني مباريات خاضها على أرض ليفربول.

وكانت أقرب فرصة لأصحاب الأرض للتسجيل هي تسديدة ترينت ألكسندر-أرنولد التي ارتطمت بالقائم، بينما أتيحت أفضل فرصة ليونايتد لراسموس هويلوند.

وأنهى الفريق الزائر المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد ديوجو دالوت في الوقت المحتسب بدل الضائع لحصوله على إنذارين.

ويملك ليفربول صاحب المركز الثاني 38 نقطة من 17 مباراة، مقابل 39 نقطة لأرسنال المتصدر، بينما يحتل يونايتد المركز السابع برصيد 28 نقطة.