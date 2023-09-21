ليفربول يحول تأخره ويفوز 3-1 على لاسك في الدوري الأوروبي

حول ليفربول تأخره بهدف مبكر ليفوز 3-1 على مضيفه لاسك لينتس من النمسا في مستهل مشواره بالمجموعة الخامسة للدوري الأوروبي لكرة القدم (الخميس 21-9-2023).

بدا ليفربول، الذي كانت آخر مشاركاته في الدوري الأوروبي في موسم 2015-2016 وشهدت خسارته في المباراة النهائية 3-1 أمام إشبيلية، غير مرتاح في الشوط الأول أمام مضيفه الذي يشارك في دور المجموعات بالدوري الأوروبي للمرة الثالثة.

وتقدم لاسك، الذي احتل المركز الثالث في الدوري النمساوي في موسم 2022-2023، بشكل مفاجئ بعد 14 دقيقة عن طريق فلوريان فليكر الذي حول تمريرة من ركلة ركنية في مرمى حارس ليفربول.

وكاد ليفربول أن يتعادل عن طريق داروين نونيز لكن الحارس توبياس لاوال أبعد رأسيته من مدى قريب قرب نهاية الشوط الأول.

لكن نونيز نجح في إدراك التعادل لفريق المدرب يورغن كلوب بعد الاستراحة بعدما انبرى لركلة جزاء عقب سقوط الجناح لويس دياز داخل منطقة الجزاء.

ومنح دياز المقدمة إلى ليفربول في الدقيقة 63 من تسديدة من مدى قريب بعد تمريرة زميله رايان خرافنبرخ قبل أن يضمن البديل محمد صلاح الفوز بالهدف الثالث بتسديدة منخفضة في الزاوية البعيدة قبل دقيقتين من النهاية.

وفي مباراة أخرى بالمجموعة الخامسة تعادل سان جيلواز، الذي بلغ دور الثمانية الموسم الماضي، بملعبه مع تولوز 1-1.

وسجل باير ليفركوزن هدفين في غضون 16 دقيقة ليفوز على هاكن بطل السويد 4-صفر على أرضه بينما حقق روما وصيف بطل موسم 2022-2023 الفوز 2-1 على شريف تيراسبول المولدوفي بهدف روميلو لوكاكو.

وتغلب باناثينايكوس، صاحب المركز الثاني في الدوري اليوناني الممتاز الموسم الماضي، على فياريال الفائز باللقب في موسم 2020-2021 بنتيجة 2-صفر.

وهز لاعب وسط ستاد رين لودوفيك بلاس الشباك في الدقيقة الأولى ليقود فريقه لفوز مريح 3-صفر على بطل إسرائيل الزائر مكابي حيفا.