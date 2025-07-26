ليفربول يخسر 4-2 أمام ميلان في مباراة ودية في هونغ كونغ

تغلب ميلان على ليفربول 4-2 في مباراة ودية استعدادا للموسم الجديد في هونغ كونغ اليوم السبت إذ بدأ الوافد الجديد فلوريان فيرتز،المنضم في صفقة قياسية للنادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، أول مباراة له مع ليفربول.

ووضع مدرب ليفربول السابق كيني دالجليش إكليلا من الزهور قبل المباراة، وارتدى لاعبو ليفربول قمصانا تحمل عبارة “ديوجو جوتا 20” تكريما لزميلهم الراحل ديوجو جوتا الذي توفي مع شقيقه أندريه سيلفا في حادث سيارة في إسبانيا هذا الشهر.

وتأخر بطل الدوري الإنجليزي الممتاز في الدقيقة العاشرة عندما سجل رافائيل لياو هدفا بعد تمريرة من كريستيان بوليسيك.

وأدرك دومينيك سوبوسلاي التعادل بعد 20 دقيقة بتسديدة مقوسة من عند حافة منطقة الجزاء بعد تمريرة من ريو نجوموها الذي استغل تمريرة طويلة من رايان خرافنبرخ.

وقاد لياو هجمة مرتدة ليستعيد ميلان التقدم في بداية الشوط الثاني. ومر الجناح البرتغالي من كونور برادلي في الجانب الأيسر ومرر الكرة إلى روبن لوفتوس-تشيك الذي سددها بقوة من داخل منطقة الجزاء.

وأضاف السويسري نواه أوكافور الهدف الثالث لميلان في الدقيقة 60 بينما أحرز كودي خاكبو هدفا من ضربة رأس في الوقت المحتسب بدل الضائع لليفربول قبل أن يضيف أوكافور هدفه الثاني بعد خطأ فادح بين كوستاس تسيميكاس وحارس مرمى ليفربول الجديد جيورجي مامارداشفيلي الذي اندفع خارج منطقة الجزاء.

وحل مامارداشفيلي بديلا لأليسون بيكر في الشوط الثاني، فيما شارك لأول مرة مدافع ميلان الجديد بيرفيس إستوبينيان القادم من برايتون آند هوف ألبيون.

وكان فيرتز ونجوموها أبرز لاعبي ليفربول في الشوط الأول بينما تألق جيريمي فريمبونج في الثاني، لكن فريق المدرب أرنه سلوت خسر أمام منافسه الإيطالي.