الأثنين 5 جمادى الآخرة 1445 ﻫ - 18 ديسمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

ليفربول يدين الأضرار التي لحقت بحافلة مانشستر يونايتد

منذ 58 دقيقة
نادي ليفربول

نادي ليفربول

A A A
طباعة المقال

أدان ليفربول الأضرار التي لحقت بحافلة مانشستر يونايتد بعد إلقاء زجاجة عليها وهي في طريقها إلى ملعب أنفيلد قبل قمة الفريقين في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أمس الأحد.

وأهدر فريق المدرب يورجن كلوب فرصة استعادة صدارة الدوري الممتاز بعد تعادله سلبيا مع مانشستر يونايتد، منهيا مسيرته الرائعة في أنفيلد هذا الموسم.

وقال النادي في بيان “يدين نادي ليفربول لكرة القدم بشدة الأفعال التي تسببت في إلحاق أضرار بحافلة فريق مانشستر يونايتد أثناء وصولها إلى أنفيلد اليوم (أمس).

“نحن على علم بصور الحادث المتداولة على الإنترنت ونعمل مع شرطة مرسيسايد للتحقيق الكامل وتحديد المسؤولين. أي فرد تثبت إدانته بهذا التصرف المشين سيواجه أيضا عقوبات رادعة من النادي”.

وتظهر مقاطع فيديو منشورة على وسائل التواصل الاجتماعي أن حافلة يونايتد كانت تسير في طريقها إلى أنفيلد عندما ألقيت عبوة زجاجية على النافذة وصدعتها.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من رياضة

جوزيه مورنيو مدرب روما
روما المتواضع يخسر 2-صفر في بولونيا
شعار الفيفا
الفيفا: إقامة كأس العالم للأندية في منتصف 2025 وبطولة قارية جديدة للأندية في 2024
ليفربول - تعبيرية
ليفربول يتعادل على أرضه أمام يونايتد

الأكثر قراءة

كبير المتحدثين باسم الجيش الإسرائيلي الأميرال دانيال هاغاري
غزة تحت النار
الجيش الإسرائيلي مصدوم من هول ما رأى.. اكتشاف أكبر نفق لحماس
أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ
غزة تحت النار
تصريحات "صادمة" لأمين سر منظمة التحرير عن أحداث 7 أكتوبر.. "ما فيه حد فوق المحاسبة"
قصف إسرائيلي على جنوب لبنان
تطوّر خطير على صعيد القصف الإسرائيلي على جنوب لبنان!