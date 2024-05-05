ليفربول يستعيد البريق ويفوز 4-2 على توتنهام في الدوري الإنجليزي

استعاد ليفربول شيئا من بريقه بتغلبه 4-2 على توتنهام هوتسبير في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الأحد في المباراة قبل الأخيرة للمدرب يورجن كلوب على ملعب أنفيلد قبل رحيله بنهاية الموسم.

وبفضل أهداف محمد صلاح وأندي روبرتسون وكودي جاكبو وهارفي إليوت، بات فريق كلوب على بعد خمس نقاط عن أرسنال المتصدر قبل مباراتين على خط النهاية وأربع نقاط خلف مانشستر سيتي الذي تتبقى له مباراة مؤجلة.

وافتتح صلاح التسجيل بضربة رأس في الدقيقة 16 محرزا هدفه 18 هذا الموسم قبل أن يضاعف روبرتسون تقدم فريقه من مسافة قريبة قبل نهاية الشوط الأول.

وفي الدقيقة 50، لعب جاكبو ضربة رأس إلى داخل الشباك مستغلا عرضية إليوت الذي سجل الهدف الرابع بتسديدة قوية.

وهز ريتشارليسون وسون هيونج مين لاعبا توتنهام الشباك في دقائق أخيرة مثيرة لكن فريق المدرب أنجيه بوستيكوجلو، خامس الترتيب، لم يتمكن من اكمال عودته في النتيجة.