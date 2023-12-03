ليفربول يسجل هدفين متأخرين في فوزه المثير 4-3 على فولهام

سجل ليفربول هدفين متأخرين بفارق دقيقة واحدة بينهما هدف الفوز عبر ترينت ألكسندر-أرنولد في الدقيقة 88 في فوزه المثير 4-3 على ضيفه فولهام في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم (الأحد 3-12-2023).

وسجل واتارو إندو هدف التعادل 3-3 في الدقيقة 87 بينما أحرز أليكسيس ماك أليستر هدفه الأول وكذلك سجل بيرند لينو حارس فولهام في مرماه بالخطأ بعد ركلة حرة رائعة من ألكسندر-أرنولد ليتقدم فريق المدرب يورجن كلوب للمركز الثاني في الترتيب برصيد 31 نقطة.

ويتأخر ليفربول بفارق نقطتين عن أرسنال المتصدر بينما يحتل مانشستر سيتي المركز الثالث برصيد 29 نقطة لكنه سيلعب في وقت لاحق اليوم. فولهام في المركز 14.

وبدا أن فولهام في طريقه لإنهاء سلسلة عدم هزيمة ليفربول في أنفيلد في الدوري التي تعود إلى أكتوبر تشرين الأول 2022 قبل أن يمرر محمد صلاح إلى إندو ليسجل هدفا بعيد المدى.

وبعد الركض مرة أخرى نحو دائرة المنتصف تلقى ألكسندر-أرنولد تمريرة بالرأس من زميله كوستاس تسيميكاس ليطلق تسديدة من عند حافة منطقة الجزاء ليحرز هدف الفوز.

وأحرز هاري ويلسون وكيني تيتي وبوبي ديكوردوفا-ريد أهداف فولهام الذي عوض تأخره بهدف مرتين.

ويرجع الفضل في هدف ليفربول الأول إلى ألكسندر-أرنولد في الدقيقة 20 عندما أطلق تسديدة رائعة من ركلة حرة من أعلى الحائط البشري قبل أن ترتطم بأسفل العارضة ثم في لينو وتسكن شباكه.

وكان أول أهداف ماك أليستر مع ليفربول لا يُنسى، عندما سقطت الكرة أمامه من خارج منطقة الجزاء ليطلق تسديدة هائلة من مسافة 25 ياردة في الزاوية العليا للمرمى.

وجاء الدور البطولي لألكسندر-أرنولد في المباراة بعد أسبوع واحد من هدفه في الدقيقة 80 والذي أنهي سلسلة انتصارات مانشستر سيتي في 23 مباراة متتالية على ملعب الاتحاد بهدف التعادل 1-1.

وأعتقد المصري صلاح أنه سجل هدفه 200 مع ليفربول في وقت مبكر من المباراة بتسديدته من مدى قريب لكن حكم تقنية الفيديو ألغاه بداعي وجود تسلل على لويس دياز.

وتوقفت المباراة طويلا في الشوط الأول بعد تلقي لينو ضربة بالركبة في رأسه لكنه استمر في المباراة مع ربط رأسه بضمادة.