ليفربول يضم المهاجم السويدي إيساك من نيوكاسل في صفقة قياسية بريطانية

أعلن نادي ليفربول بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الاثنين، تعاقده مع ألكسندر إيساك قادما من نيوكاسل يونايتد في صفقة قياسية بريطانية منهيا بذلك ملحمة طويلة تسببت في خلاف بين المهاجم السويدي وفريقه السابق منذ بداية الموسم.

وبضم إيساك في عقد طويل الأمد تبلغ قيمته وفقا لوسائل إعلام 125 مليون جنيه إسترليني (168.86 مليون دولار)، يرتفع إنفاق ليفربول في سوق الانتقالات إلى قرابة 500 مليون جنيه إسترليني.

وسيتنافس الدولي السويدي مع المهاجم الفرنسي أوجو إيكيتيكي، الذي تعاقد معه ليفربول مقابل 69 مليون جنيه إسترليني، والذي بدأ بالفعل مشواره بقوة.

وسجل إيساك 23 هدفا في الدوري الموسم الماضي ليقود نيوكاسل للعودة إلى دوري أبطال أوروبا بعد احتلاله المركز الخامس، كما سجل في نهائي كأس الرابطة ضد ليفربول ليمنح نيوكاسل أول لقب محلي لهم منذ 70 عاما.

ولم ينضم اللاعب إلى نيوكاسل في جولتهم التحضيرية للموسم الجديد، واضطر إلى التدرب بشكل منفصل في مواجهة متوترة مع النادي والتي وصفها المدرب إيدي هاو بأنها “موقف خاسر للجميع”.

واتهم إيساك نيوكاسل بخرق الوعود وتضليل المشجعين في بيان أكد فيه رغبته في مغادرة النادي الواقع في شمال شرق البلاد قائلا إن هذا التغيير في “مصلحة الجميع”.