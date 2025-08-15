الجمعة 21 صفر 1447 ﻫ - 15 أغسطس 2025 |
ليفربول يعلن تعاقده مع المدافع الإيطالي ليوني من بارما

لاعبو ليفربول - رويترز

أعلن ليفربول حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الجمعة، أنه عزز دفاعه بالتعاقد مع قلب الدفاع الإيطالي جيوفاني ليوني (18 عاما) من بارما بعقد طويل الأمد.

ولم يتم الكشف عن التفاصيل المالية للصفقة، لكن وسائل إعلام بريطانية ذكرت أن قيمة صفقة لاعب منتخب إيطاليا تحت 19 عاما بلغت 26 مليون جنيه إسترليني (35.24 مليون دولار) بالإضافة إلى مكافآت، وأنه وقع عقدا لمدة ستة أعوام.

وقال ليوني في بيان “سعيد للغاية بوجودي هنا. هو شعور رائع ويشرفني أن أكون هنا”.

وأضاف “إنه أحد أفضل الأندية في العالم. ومن المستحيل رفضه”.

ويشكل ليوني أحدث إضافة إلى تشكيلة المدرب أرنه سلوت، إذ تعاقد النادي مع فلوريان فيرتز وأوجو إيكيتيكي وجيريمي فريمبونج وميلوش كيركيز مما رفع إجمالي إنفاقه إلى أكثر من 300 مليون جنيه إسترليني هذا الصيف.

وبدأ ليوني مسيرته على مستوى فرق الكبار مع فريق الدرجة الثانية الإيطالي بادوفا عام 2023 قبل أن ينتقل إلى سامبدوريا العام الماضي.

وانتقل إلى بارما في أغسطس آب من العام الماضي، وشارك في 17 مباراة مع الفريق الذي أنهى الموسم في المركز 16 بدوري الدرجة الأولى الإيطالي.

ومن المتوقع أن ينضم قلب الدفاع الذي يبلغ طوله ستة أقدام وأربع بوصات، على الفور إلى الفريق الأول لليفربول.

وسينضم اللاعب الشاب إلى القائد فيرجيل فان دايك وإبراهيما كوناتي وجو جوميز ضمن خيارات قلب الدفاع لدى سلوت، مما يعزز خط الدفاع الذي أظهر نقاط ضعف خلال فترة ما قبل الموسم.

ويستهل ليفربول مشواره في الموسم الجديد من الدوري عندما يستضيف بورنموث على ملعب أنفيلد في وقت لاحق اليوم الجمعة.

