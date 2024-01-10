ليفربول يقلب تأخره إلى انتصار على فولهام بذهاب قبل نهائي كأس الرابطة

سجل كورتيس جونز وكودي جاكبو هدفين بفارق ثلاث دقائق بينهما ليقودا ليفربول للعودة من التأخر بهدف إلى انتصار 2-1 على فولهام في ذهاب قبل نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية لكرة القدم اليوم الأربعاء.

وهدد فولهام بأن يلحق الخسارة الأولى بالفريق، صاحب الرقم القياسي لعدد مرات الفوز بكأس الرابطة برصيد تسعة ألقاب، على أرضه هذا الموسم.

وقال جاكبو لشبكة سكاي سبورتس “إنها عقلية تسيطر على تشكيلتنا وتسود النادي والمدينة، علينا فقط المضي قدما ولا يهم ما يحدث. أظهرنا ذلك مرة أخرى اليوم.

“إذا امتلكت هذه العقلية فيمكن أن تحدث الكثير من الأشياء”.

وافتتح ويليان التسجيل لفولهام في الدقيقة 19 من زمن اللقاء، مستغلا خطأ فيرجيل فان دايك في تشتيت الكرة ليسدد البرازيلي الكرة من داخل منطقة الجزاء بين قدمي الحارس كاومين كيلير.

وقال يورغن كلوب مدرب ليفربول “لم تكن أفضل مباراة لعبناها على الإطلاق. أخبرت اللاعبين أننا بشر”.

وسيطر ليفربول، متصدر ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، على الكرة وتمكن أخيرا من تجاوز خط دفاع فولهام المنظم جيدا ليسجل جونز في الدقيقة 68 بفضل تسديدة من مسافة 25 مترا غيرت اتجاهها بشدة بعدما اصطدمت في ظهر توسين أدارابيويو.

وتمكن البديل جاكبو، الذي سجل في أربع مباريات خاضها مع ليفربول في كأس الرابطة هذا الموسم، من وضع ليفربول في المقدمة في الدقيقة 71 بعدما وضع تمريرة داروين نونيز العرضية عند القائم القريب بسهولة في الشباك ليدفع الجمهور صاحب الأرض نحو الاحتفال بعد تمديد السلسلة المذهلة للفريق على ملعبه هذا الموسم إلى 14 انتصارا وتعادلين.

وقال جونز لسكاي سبورت “الشوط الأول كان صعبا. امتلكنا الكرة لكننا لم نتمكن من هز الشباك. وفي الشوط الثاني تمكننا من تغيير ذلك.

“الجماهير غادرت والابتسامة على وجهها، ولذلك أنا سعيد”.

* عقلية جيدة

وسدد فريق المدرب كلوب 21 مرة على المرمى مقابل ست مرات فقط لفولهام، وصنع دخول جاكبو ونونيز في الشوط الثاني الفارق.

وقال جاكبو “(جونز) سجل هدفا مهما للغاية ليعيدنا إلى المباراة وبعد ذلك شعرت حقا أننا سيطرنا. ليس فقط على الاستحواذ لكن صناعة الفرص ثم جاء الهدف الثاني، وأنا سعيد لذلك.

“أحب اللعب مع هؤلاء الرفاق. أظهرنا عقلية جيدة وعلينا الاستمرار حيث أننا خضنا فقط مباراة الذهاب من هذه المواجهة”.

وافتقد ليفربول لخدمات محمد صلاح، المشارك في صدارة هدافي الدوري الإنجليزي هذا الموسم والذي انضم لتشكيلة منتخب مصر المشاركة في كأس الأمم الأفريقية، وترينت ألكسندر-أرنولد الذي تعرض لإصابة في الركبة خلال فوز الفريق أمام أرسنال يوم الأحد الماضي في الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي.

وأشاد كلوب بالأداء “الاستثنائي” الذي قدمه كونور برادلي البالغ من العمر 20 عاما والذي شارك أساسيا في الدفاع بدلا من ألكسندر-أرنولد.

وقال كلوب “من المحتمل أن ينام في غرفة تغيير الملابس… رائع، يا له من فتى، يا له من شخصية. الجميع يحبه”.

وسيتوجه ليفربول إلى ملعب كرافين كوتيدج لخوض مباراة الإياب يوم 24 يناير كانون الثاني الجاري.

وقال ماركو سيلفا مدرب فولهام الذي يشارك فريقه في قبل نهائي كأس الرابطة لأول مرة “كنا نعلم أنها ستكون مباراة صعبة. لا يمكنك اللعب من أجل بلوغ النهائي معتقدا أن الأمر لن يكون صعبا حقا… عندما نلعب على أرضنا وجماهيرنا خلفنا، ستكون أمسية رائعة لنادي فولهام”.

وتعرض تشيلسي لخسارة مفاجئة 1-صفر أمام ميدلسبره الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية في مباراة الذهاب من قبل النهائي الآخر أمس الثلاثاء.