ليفربول يهزم أرسنال بهدف متأخر لسوبوسلاي في الدوري الإنجليزي

منذ 47 دقيقة
آخر تحديث: 31 - أغسطس - 2025 9:50 مساءً
وجه ليفربول حامل اللقب ضربة مبكرة للموسم أمام غريمه أرسنال عندما فاز 1-صفر في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم على استاد أنفيلد اليوم الأحد بفضل هدف دومينيك سوبوسلاي المذهل من ركلة حرة في الدقائق الأخيرة.

سجل سوبوسلاي هدف الفوز في الدقيقة 83 بعد خطأ مكلف من مارتن زوبيمندي ضد كورتيس جونز، ليطلق سوبوسلاي تسديدة من مسافة 25 ياردة ارتدت من القائم إلى داخل الشباك، مما جعل جماهير ليفربول تهتف “الأبطال!”.

ومع فوز كلا الفريقين بمباراتيهما الافتتاحيتين، كانت مباراة اليوم فرصة لتحديد نغمة مبكرة للموسم، لكن يبدو أنها كانت تتجه نحو التعادل بدون أهداف في مباراة تم الترويج لها على أنها لقاء العمالقة.

وظن أوجو إيكيتيكي، المنضم إلى ليفربول في الصيف، أنه افتتح التسجيل في الشوط الثاني عندما سجل هدفا بعد أن أخطأ حارس المرمى ديفيد رايا في تقدير تسديدة فلوريان فيرتز. لكن تقنية حكم الفيديو المساعد أظهرت وجود تسلل على كودي خاكبو أثناء بناء الهجمة.

    المصدر :
  • رويترز

