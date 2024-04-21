ليفربول يهزم فولهام ليتساوى مع أرسنال متصدر الدوري الإنجليزي

فاز ليفربول 3-1 على مضيفه فولهام بفضل أهداف ترينت ألكسندر أرنولد ورايان خرافنبرخ وديوجو جوتا ليتساوى في رصيد النقاط مع أرسنال متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الأحد 24 نيسان/أبريل 2024.

ويحتل ليفربول المركز الثاني بفارق الأهداف خلف أرسنال ولكل منهما 74 نقطة قبل خمس مباريات على النهاية، بينما يأتي مانشستر سيتي حامل اللقب في المركز الثالث برصيد 73 نقطة وتتبقى له مباراة مؤجلة.

وسجل ألكسندر أرنولد الهدف الأول في ظهوره الأول بالتشكيلة الأساسية في الدوري منذ 10 فبراير شباط الماضي بتسديدة قوية في الدقيقة 32.

وأدرك تيموثي كاستاني لاعب فولهام التعادل قبل نهاية الشوط الأول بتسديدة بجانب القدم سكنت الشباك.

لكن خرافنبرخ جعل النتيجة 2-1 في الدقيقة 53 عندما أطلق تسديدة من القائم البعيد محرزا هدفه الأول في الدوري، قبل أن يختتم جوتا التسجيل في الدقيقة 72.