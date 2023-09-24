ليفربول يهزم وست هام ويصعد للمركز الثاني

أحرز محمد صلاح هدفا من ركلة جزاء صنعها بنفسه، وأضاف داروين نونيز هدفا رائعا، ليفوز ليفربول 3-1 على وست هام يونايتد ليحقق فوزه الخامس على التوالي ويتقدم إلى المركز الثاني في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، الأحد.

وبدأ وست هام المباراة بكل قوة وسدد توماس سوتشيك كرة قوية أنقذها الحارس أليسون في الدقيقة السابعة، وبعد دقيقتين أرسل سوتشيك كرة عرضية قابلها ميخائيل أنطونيو بضربة رأس قوية.

لكن وست هام دفع ثمن إهدار الفرصتين عندما تعرض صلاح لخطأ داخل منطقة الجزاء من نايف أكرد، وسجل اللاعب المصري الركلة بنجاح بعد مرور حوالي ربع ساعة من البداية.

ونجح وست هام في إدراك التعادل قبل الاستراحة عن طريق ضربة رأس من جارود بوين، بعدما تقدم على فيرجيل فان دايك لمقابلة كرة عرضية، ليحرز هدفه الرابع في المسابقة هذا الموسم.

لكن هذا الهدف لم يكن كافيا لكي يتجنب وست هام الهزيمة.

وبعد إهدار أكثر من فرصة سهلة، نجح نونيز أخيرا في التسجيل حيث قابل تمريرة طويلة من أليكسيس ماك أليستر وسدد مباشرة من مدى قريب داخل المرمى، ليطلق احتفالات المشجعين في أنفيلد.

وفي الدقيقة 85، سجل البديل ديوجو جوتا الهدف الثالث، بعد المشاركة بأربع دقائق، مستفيدا من تمريرة بالرأس من فان دايك، ليحسم الفوز الخامس على التوالي لفريق ليفربول.

وأصبح رصيد ليفربول 16 نقطة من ست مباريات، وتقدم إلى المركز الثاني وبفارق نقطتين عن مانشستر سيتي المتصدر وحامل اللقب وصاحب العلامة الكاملة، بينما يأتي وست هام سابعا وله عشر نقاط.