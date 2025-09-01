ليفربول يوافق على شراء جيهي مدافع كريستال بالاس

وافق ليفربول بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم على صفقة بقيمة 35 مليون جنيه إسترليني (47.28 مليون دولار) لضم مارك جيهي قلب دفاع كريستال بالاس ومنتخب إنجلترا وفقا لما ذكرته تقارير إعلامية بريطانية اليوم الاثنين.

وقالت شبكة سكاي سبورتس إن قائد بالاس جيهي الذي هز الشباك في فوز فريقه على أستون فيلا 3-صفر يوم الأحد الماضي خضع للفحص الطبي في لندن قبل إغلاق باب الانتقالات الساعة 18:00 بتوقيت غرينتش.

ومن المتوقع أيضا أن يعلن ليفربول عن إتمام صفقة التعاقد مع السويدي ألكسندر إيساك مهاجم نيوكاسل يونايتد في صفقة قياسية بريطانية بقيمة 125 مليون جنيه إسترليني.

وفي حال تأكيد الصفقتين فإن ذلك سيكمل ثنائية رائعة لليفربول ويجعل إنفاقه الصيفي يقترب من حاجز 500 مليون جنيه إسترليني.

كان جيهي، الذي تدرج في الفئات السنية في تشيلسي وقضى فترة إعارة في سوانزي سيتي قبل أن ينضم إلى بالاس في 2021، وجها بارزا في تشكيلة منتخب إنجلترا منذ أول مباراة دولية له في 2022.

وكان ضمن فريق بالاس الذي فاز بأول لقب للنادي الموسم الماضي بتغلبه على مانشستر سيتي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي ليصبح معشوقا لدى جماهير بالاس.

وستكون أنباء رحيله إلى آنفيلد ضربة موجعة للمدرب أوليفر جلاسنر الذي قال يوم الأحد إن النادي “كان عليه الاحتفاظ به”.