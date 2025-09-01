الأثنين 9 ربيع الأول 1447 ﻫ - 1 سبتمبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

ليفربول يوافق على شراء جيهي مدافع كريستال بالاس

منذ 8 دقائق
لاعبو ليفربول - رويترز

لاعبو ليفربول - رويترز

A A A
طباعة المقال

وافق ليفربول بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم على صفقة بقيمة 35 مليون جنيه إسترليني (47.28 مليون دولار) لضم مارك جيهي قلب دفاع كريستال بالاس ومنتخب إنجلترا وفقا لما ذكرته تقارير إعلامية بريطانية اليوم الاثنين.

وقالت شبكة سكاي سبورتس إن قائد بالاس جيهي الذي هز الشباك في فوز فريقه على أستون فيلا 3-صفر يوم الأحد الماضي خضع للفحص الطبي في لندن قبل إغلاق باب الانتقالات الساعة 18:00 بتوقيت غرينتش.

ومن المتوقع أيضا أن يعلن ليفربول عن إتمام صفقة التعاقد مع السويدي ألكسندر إيساك مهاجم نيوكاسل يونايتد في صفقة قياسية بريطانية بقيمة 125 مليون جنيه إسترليني.

وفي حال تأكيد الصفقتين فإن ذلك سيكمل ثنائية رائعة لليفربول ويجعل إنفاقه الصيفي يقترب من حاجز 500 مليون جنيه إسترليني.

كان جيهي، الذي تدرج في الفئات السنية في تشيلسي وقضى فترة إعارة في سوانزي سيتي قبل أن ينضم إلى بالاس في 2021، وجها بارزا في تشكيلة منتخب إنجلترا منذ أول مباراة دولية له في 2022.

وكان ضمن فريق بالاس الذي فاز بأول لقب للنادي الموسم الماضي بتغلبه على مانشستر سيتي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي ليصبح معشوقا لدى جماهير بالاس.

وستكون أنباء رحيله إلى آنفيلد ضربة موجعة للمدرب أوليفر جلاسنر الذي قال يوم الأحد إن النادي “كان عليه الاحتفاظ به”.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من رياضة

إريك تن هاغ. رويترز
بعد مباراتين في الدوري الألماني.. ليفركوزن يقيل تن هاغ!
بطولة أمريكا المفتوحة للتنس
سبالينكا تسحق بوكسا لتتأهل إلى دور الثمانية في أمريكا المفتوحة
نوفاك ديوكوفيتش . رويترز
ديوكوفيتش يدخل تاريخ بطولات التنس الكبرى ببلوغ دور الثمانية في أمريكا المفتوحة

الأكثر قراءة

كتائب القسام تعلن رسميا استشهاد القيادي محمد السنوار
رسمياً.. حماس تعلن استشهاد قائدها العسكري محمد السنوار
عنصر من حزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت
عشاء المخزومي.. نائب أميركي يكشف تفاصيل جديدة عن أموال الحزب
رئيس مجلس النواب نبيه بري في ذكرى تغييب الإمام موسى الصدر
نبيه بري: منفتحون لمناقشة مصير السلاح.. وإسرائيل تجاهلت الورقة الأميركية