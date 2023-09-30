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ليفركوزن يحقق أفضل بداية له في الدوري الألماني

منذ 43 دقيقة
باير ليفركوزن

باير ليفركوزن

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فاز باير ليفركوزن 3-صفر على مضيفه ماينتس ليحقق أفضل بداية له على الإطلاق في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم باعتلاء الصدارة، السبت.

وحافظ فريق المدرب تشابي ألونسو على سجله الخالي من الهزيمة إذ حقق فوزه الخامس في ست مباريات ليرفع رصيده إلى 16 نقطة.

ويتأخر شتوتجارت بنقطة واحدة عن المتصدر بعد تغلبه 2-صفر على مضيفه كولن.

ويملك بايرن ميونيخ 13 نقطة في المركز الرابع ويحل ضيفا على رازن بال شبورت لايبزيج في وقت لاحق من اليوم.

وهز سيب فان دن بيرج مدافع ماينتس شباكه بالخطأ ليمنح ليفركوزن التقدم في الدقيقة 18.

وأضاف أليخاندرو جريمالدو الهدف الثاني من ركلة حرة في الدقيقة 59.

وبعد ذلك بست دقائق واصل ليفركوزن ضغطه واختتم يوناس هوفمان لاعب ألمانيا الأهداف ليبقى ماينتس في المركز الأخير بنقطة واحدة.

    المصدر :
  • رويترز

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