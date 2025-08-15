ليفركوزن يصمد أمام عاصفة ويفوز 4-صفر على جروساسباخ في كأس ألمانيا

صمد باير ليفركوزن أمام عاصفة خلال الشوط الأول وتغلب 4-صفر على ضيفه زونينهوف جروساسباخ المنتمي للدرجة الرابعة اليوم الجمعة في الدور الأول من كأس ألمانيا لكرة القدم.

واضطر ليفركوزن الفائز بكأس ألمانيا 2024 إلى الانتظار لمدة 45 دقيقة عندما توقفت المباراة في وقت مبكر من الشوط الأول بعد هطول أمطار غزيرة وهبوب رياح وعاصفة.

لكن إريك تن هاج تجاوز أول مباراة رسمية له كمدرب لليفركوزن، وتغلب الفريق على منافسه دون عناء كبير.

وافتتح باتريك شيك التسجيل في الدقيقة 32.

وبعدها طُرد فولكلان تشيليكتاس من صفوف جروساسباخ لحصوله على الإنذار الثاني في الدقيقة 66.

وسجل آرتور الهدف الثاني في الدقيقة 74 قبل أن يضيف كريستيان كوفاني الهدف الثالث للضيوف في الدقيقة 84.

وقبل ثلاث دقائق من نهاية المباراة، اختتم أليخاندرو جريمالدو التسجيل بالهدف الرابع لليفركوزن من ركلة جزاء.