ليفركوزن يتصدر الدوري الألماني بعد الفوز على كولن

حقق باير ليفركوزن فوزا ساحقا بنتيجة 3-صفر على كولن ليحقق الانتصار للمرة السادسة في سبع مباريات ويرتقي لصدارة دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم اليوم الأحد.

وسجل فريق المدرب تشابي ألونسو، الذي لم يُهزم حتى الآن، هدفين في الشوط الأول عن طريق يوناس هوفمان وجيريمي فريمبونج وأضاف الهدف الثالث عن طريق فيكتور بونيفيس هداف الفريق وذلك بحلول منتصف الشوط الثاني.

ورفع ليفركوزن رصيده إلى 19 نقطة، متقدما بنقطة واحدة على شتوتجارت ثاني الترتيب ونقطتين عن بروسيا دورتموند الثالث.

ويواجه بايرن ميونيخ حامل اللقب، وله 14 نقطة، منافسه فرايبورج في وقت لاحق اليوم.

وتقدم ليفركوزن في الدقيقة 22 بعد تمريرة رائعة قطعت مسافة طويلة من الملعب اعقبتها تهيئة بكعب القدم من فلوريان فيرتس لزميله هوفمان لاعب منتخب ألمانيا ليسجل الأخير هدفه الرابع هذا الموسم.

وسجل هوفمان في ثلاث مباريات متتالية بالدوري الألماني لأول مرة في مسيرته.

وعقب أداء دفاعي سيء من كولن، أرسل أليخاندرو جريمالدو تمريرة من الجانب الأيسر لمنطقة الجزاء المكتظة باللاعبين ليقابلها فريمبونج غير المراقب مرسلا الكرة في الزاوية البعيدة وذلك بعدها بعشر دقائق.

ومع تراجع كولن خلال المباراة، أهدر صاحب الأرض العديد من الفرص قبل أن يسجل بونيفيس القادم من نيجيريا من لمسة واحدة بعد 67 دقيقة رافعا رصيده إلى سبعة أهداف في الدوري.