ليفي يستقيل من منصب الرئيس التنفيذي لتوتنهام هوتسبير الإنجليزي

أعلن نادي توتنهام هوتسبير المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم الخميس استقالة دانييل ليفي الرئيس التنفيذي المخضرم للنادي بعد قرابة 25 عاما قضاها في المنصب.

وقال النادي اللندني في بيان عبر موقعه الإلكتروني “يأتي هذا القرار في إطار طموح النادي وسعيه لضمان جاهزيته لتحقيق نجاح رياضي مستدام”.

ويُعرف ليفي بأسلوبه التفاوضي الصارم، وكان مصدر إحباط دوما لجماهير الفريق التي حملته مسؤولية الفشل في توفير اللاعبين القادرين على الفوز بالألقاب بشكل منتظم.

لكنه كان أيضا مسؤولا عن تطوير النادي من خلال تشييد ملعب جديد وملعب تدريب حديث.

وقال ليفي “أنا فخور للغاية بالعمل الذي انجزته مع الفريق التنفيذي للإدارة وجميع موظفينا”.

وأضاف “حولنا هذا النادي إلى ناد عالمي كبير يُنافس عند أعلى المستويات”.

وأكد توتنهام، حامل لقب الدوري الأوروبي، عدم وجود أي تغييرات في هيكل ملكية النادي أو هيكل المساهمين فيه.

    المصدر :
  • رويترز

