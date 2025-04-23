ليكرز يفوز على تيمبرولفز ويعادل النتيجة في الدور الأول للأدوار الإقصائية

سجل لوكا دونتشيتش 16 نقطة من إجمالي 31 نقطة أحرزها خلال المباراة في الربع الأول واستحوذ على 12 كرة مرتدة وقدم تسع تمريرات حاسمة لزملائه ليعادل لوس انجليس ليكرز النتيجة في الدور الأول للأدوار الإقصائية للقسم الغربي بدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين بالفوز 94-85 على مينيسوتا تيمبرولفز الليلة الماضية.

وأضاف ليبرون جيمس 21 نقطة واستحوذ على 11 كرة مرتدة ليثأر ليكرز لهزيمته بفارق 22 نقطة في افتتاح مباريات السلسلة يوم السبت الماضي.

وستقام المباراة الثالثة بعد غد الجمعة في مينيابوليس.وفي مباراة أخرى، سجل شاي جيلجيوس-ألكسندر 27 نقطة ليقود أوكلاهوما سيتي ثاندر لفوز مريح آخر على ممفيس جريزليز بنتيجة 118-99.

ويتقدم ثاندر، الذي فاز بالمباراة الافتتاحية بفارق 51 نقطة، 2-صفر في السلسلة التي تحسم على أساس الأفضل في سبع مباريات.

وستقام المباراة الثالثة غدا الخميس في ممفيس.

وأحبط إنديانا بيسرز انتفاضة متأخرة من منافسه ميلووكي باكس في إنديانابوليس ليتقدم 2-صفر في الدور الأول من الأدوار الإقصائية للقسم الشرقي بالفوز على منافسه 123-115.

وسجل باسكال سياكام 24 نقطة واستحوذ على 11 كرة مرتدة بينما سجل زميله تايرس هاليبرتون 21 نقطة وقدم 12 تمريرة حاسمة.

وستقام المباراة الثالثة في ميلووكي بعد غد الجمعة.