ليكرز يوقف مسيرة هزائمه ويفوز على دنفر في دوري كرة السلة الأمريكي

أحرز أنتوني ديفيز 25 نقطة وسيطر على 23 كرة مرتدة بينما أضاف زميله ليبرون جيمس 30 نقطة ليقودا لوس أنجلس ليكرز للفوز على ضيفه دنفر ناجتس 119-108 ويتجنب الخروج من الدور الأول لإقصاءات القسم الغربي بدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين الليلة الماضية.

وبعد المباراة الرابعة يتقدم ناجتس 3-1 في النتيجة الإجمالية لهذا الدور والتي تحسم على أساس الأفضل في سبع مباريات.

وأسهم دانجيلو راسل في فوز ليكرز بإحراز 21 نقطة وأحرز زميله أوستن ريفز عددا مماثلا من النقاط لينجح ليكرز في تفادي الهزيمة 4-صفر في هذا الدور على يد ناجتس للعام الثاني تواليا.

وستقام المباراة الخامسة بين الفريقين في دنفر غدا الاثنين.

وبهذا الفوز أوقف ليكرز مسيرة هزائمه أمام دنفر والتي استمرت في 11 مباراة متتالية.

وسجل الصربي نيكولا يوكيتش لاعب دنفر ثلاثة أرقام مزدوجة للمرة الثانية خلال هذه المرحلة عندما أحرز 33 نقطة وسيطر على 14 كرة مرتدة وقدم 14 تمريرة حاسمة لزملائه لكن الفريق خسر أمام ليكرز لأول مرة منذ ديسمبر كانون الأول 2022.

وفي مواجهة أخرى فاز بوسطن سيلتيكس على مضيفه ميامي هيت 104-84 في المباراة الثالثة بينهما في إقصائيات القسم الشرقي وتقدم عليه 2-1 في النتيجة الإجمالية قبل المباراة الرابعة بين الفريقين التي ستقام في ميامي غدا الاثنين.

أحرز جايسون تيتوم 23 نقطة للفريق الفائز كما سيطر على 11 كرة مرتدة وقدم ست تمريرات حاسمة لزملائه بينما أسهم زميله جايلن براون في الفوز بإضافة 22 نقطة للرصيد كما سيطر على ثماني كرات مرتدة.

وخاض ميامي المباراة بدون لاعبيه البارزين جيمي باتلر وتيري روزير بسبب الإصابة.

وكان بام أديبايو أفضل مسجلي ميامي برصيد 20 نقطة إلى جانب السيطرة على 20 كرة مرتدة.

وفي القسم الشرقي أيضا فاز أورلاندو ماجيك 112-89 على ضيفه كليفلاند كافاليرز في المباراة الرابعة بينهما ليتعادلا 2-2 في النتيجة الإجمالية التي تحسم على أساس الأفضل في سبع مباريات قبل المباراة الخامسة والتي ستقام في كليفلاند الثلاثاء المقبل.

وفي رابع وآخر مباريات الليلة الماضية فاز أوكلاهوما سيتي ثاندر على مضيفه نيو أورليانز بليكانز 106-85 ليتقدم الفريق الزائر 3-صفر في النتيجة الإجمالية ويصبح على بعد انتصار واحد من المرور للمرحلة المقبلة من إقصائيات القسم الغربي.

وستقام المباراة الرابعة بين الفريقين غدا الاثنين في نيو أورليانز.