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ليلارد يتألق ويقود باكس للفوز في مواجهة إنديانا بيسرز بدوري السلة الأمريكي

منذ ساعة واحدة
دوري السلة الأمريكي

دوري السلة الأمريكي

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حقق داميان ليلارد 35 نقطة جاءت جميعها في النصف الأول ليقود فريقه ميلووكي باكس للفوز على ضيفه إنديانا بيسرز 109-94 في المباراة الأولى بينهما بالأدوار الإقصائية في القسم الشرقي بدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين الليلة الماضية.

وسجل ليلارد 11 مرة من 24 محاولة كما سجل ست رميات ثلاثية في 11 محاولة بينما أحرز زميله كريس ميدلتون 23 نقطة من بينها 15 نقطة في النصف الثاني من المباراة.

وستقام المباراة الثانية بين الفريقين في ملعب ميلووكي أيضا مساء غد الثلاثاء.

وسجل باسكال سياكام 36 نقطة لبيسرز وسيطر على 13 كرة مرتدة بينما فشل فريقه في تسجيل أي رمية ثلاثة في أول 13 محاولة.

وأضاف مايلز تيرنر 17 نقطة لرصيد الفريق الضيف كما سيطر على ثماني كرات مرتدة.

وفي مواجهة أخرى فاز بوسطن سيلتيكس على ضيفه ميامي هيت 114-94 بفضل 23 نقطة من لاعبه جايسون تيتوم الذي استحوذ أيضا على 10 كرات مرتدة وقدم 10 تمريرات حاسمة لزملائه في المباراة الأولى بين الفريقين في إقصائيات القسم الشرقي للبطولة.

وسجل سيلتيكس المصنف الأول أول 14 نقطة في المباراة ونجح في تسجيل 22 رمية ثلاثية من 49 محاولة (بواقع 44.9 في المئة) بينما بلغت نسبة نجاح المنافس هيت في هذه الرميات 32.4 في المئة (12 من 37 محاولة).

وستقام المباراة الثانية بين الفريقين في بوسطن الأربعاء المقبل.

وكان بام أديبايو لاعب ميامي أفضل مسجلي المباراة برصيد 24 نقطة بينما أضاف زميله البديل ديلون رايت 17 نقطة.

وفي مباراتين أخريين الليلة الماضية فاز أوكلاهوما سيتي ثاندر على نيو أورليانز بليكانز 94-92 وفاز لوس انجليس كليبرز في ملعبه على دالاس مافريكس 109-97.

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