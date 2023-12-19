ليندرز: مسيرة ليفربول‭ ‬بكأس الرابطة ستساعد التشكيلة الجديدة للمنافسة على ألقاب

قال بيب ليندرز مساعد مدرب ليفربول المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم إن الفريق يتطلع إلى مواجهة وست هام يونايتد في دور الثمانية لكأس رابطة الأندية الإنجليزية لتطوير التشكيلة الحالية ومساعدتها في المنافسة على أكثر من جبهة.

وفاز ليفربول بلقب كأس الرابطة تسع مرات وهو رقم قياسي وتوج بالبطولة آخر مرة في موسم 2021-2022 عندما رفع أيضا كأس الاتحاد الإنجليزي وأنهى الدوري الإنجليزي الممتاز في المركز الثاني وخسر نهائي دوري أبطال أوروبا ضد ريال مدريد.

وخسر الفريق، الذي يتخذ من ملعب آنفيلد مقرا له، منذ ذلك الحين عددا من اللاعبين البارزين الذين ساعدوه على الفوز بالألقاب، وبدأ الموسم الحالي بخط وسط جديد بالكامل يضم أليكسيس ماك أليستر ودومينيك سوبوسلاي وواتارو إندو ورايان خرافنبرخ.

وقال ليندرز للصحفيين قبل المباراة التي تقام غدا الأربعاء على ملعب آنفيلد “نقول دائما إن النصف الأول من الموسم هو الأساس الذي تبني عليه بعد ذلك.

“لهذا أحب هذه البطولة كثيرا لأنها تمنح بعض اللاعبين خاصة الصغار فرصة، وفي نفس الوقت تلعب نهائيات مبكرة، والجميع يعرف أن ليفربول هنا ليلعب النهائيات.

“بدأنا الموسم ونحن نريد خلق ذكريات جديدة، ومباريات خاصة، وفريق يمكنه الفوز على أفضل الفرق في العالم. خصوصا مع هذا الفريق لأنه فريق جديد، تريد أن تلعب النهائيات والوصول إلى قبل النهائي في يناير سيكون مفيدا لنمو وتطور اللاعبين”.

وتلقى ليفربول دفعة جيدة فيما يتعلق بالإصابات، حيث أكد ليندرز أن الثلاثي المصاب خرافنبرخ وماك أليستر وديوجو جوتا يتعافون جيدا.

واضطر خرافنبرخ إلى مغادرة الملعب خلال تعادل ليفربول السلبي أمام مانشستر يونايتد يوم الأحد في الدوري الإنجليزي الممتاز بسبب إرهاق عضلي.

وقال ليندرز “نتمنى أن يتدرب اليوم وسوف نحكم على الأمر، وسيكون عليه أن يقرر بنفسه. لا أرى سببا يمنعه من المشاركة الأسبوع القادم.

“(جوتا) يتدرب بالكرة وحالته في تحسن. الإصابة في عضلات الفخذ تكون خادعة دائما وعليك أن تمنحها يومين أو ثلاثة أكثر. سنتحلى بحذر أكبر معه لكنه اقترب.

“(إصابة ماك أليستر) ستستمر حتى العام الجديد لكن هناك احتمال لعودته. سنلعب في الأول من يناير وسوف نرى”.