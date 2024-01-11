ليونارد يقود كليبرز للفوز على رابتورز في دوري السلة

أحرز كوهي ليونارد 29 نقطة واحتفل بتجديد عقده لمدة ثلاثة أعوام مقابل 152.4 مليون دولار ليقود فريقه لوس أنجليس كليبرز للفوز على ضيفه تورونتو رابتورز 126-120 في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين الليلة الماضية.

وأضاف بول جورج 29 نقطة للفريق الفائز بينما أحرز زميله إيفيتشا زوباتش 12 نقطة وسيطر على 11 كرة مرتدة.

وكان إيمانويل كويكلي أفضل مسجلي تورونتو برصيد 25 نقطة بينما أحرز زميله أر.جيه باريت 24 نقطة.

وفي مواجهة أخرى أحرز كوبي وايت 30 نقطة وهو أعلى معدل في المباراة بينما أحرز زميلاه زاك لافاين ونيكولا فوتشيتش رقمين مزدوجين ليفوز فريقهم شيكاجو بولز على ضيفه هيوستون روكتس 124-119 في الوقت الإضافي.

أحرز لافاين 25 نقطة وسيطر على 13 كرة مرتدة ومرر سبع كرات حاسمة لزملائه بينما أحرز فوتشيتش 18 نقطة وسيطر على‭ ‬15 كرة مرتدة.

وهذا هو الفوز الثالث على التوالي لشيكاجو.

وسجل ألبيرين سينجون أعلى عدد من النقاط لهيوستون وهو 25 نقطة وجاءت جميع هذه النقاط في النصف الثاني من المباراة.

وفي مباريات أخرى أقيمت الليلة الماضية فاز سكرامنتو كينجز خارج ملعبه على تشارلوت هورنتس 123-98 وفاز سان أنطونيو سبيرز على مضيفه ديترويت بيستونز 130-108.

وفاز أوكلاهوما سيتي ثاندر على ميامي هيت 128-120 في ملعب الأخير.