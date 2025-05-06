ليون المكسيكي لن يشارك في كأس العالم للأندية بعد رفض المحكمة الرياضية لاستئنافه

لن يشارك نادي ليون المكسيكي في كأس العالم للأندية لكرة القدم هذا العام بعد خسارته الاستئناف الذي تقدم به اليوم الثلاثاء بعد إبعاده من البطولة من قبل الاتحاد الدولي (الفيفا) بسبب خرقه لقواعد الملكية.

ورفضت محكمة التحكيم الرياضية طعن ليون الذي تأهل بفوزه بكأس أبطال الكونكاكاف في عام 2023.

وقال ليون في بيان “هذا هو أكبر ضرر يلحق بفريق كان يتنافس دائما بتواضع وصدق”.

وأضاف “لم يبق لنا سوى الفوز مجددا لاستعادة مكاننا الذي سُلب منا. لا شك لدينا، ما دام لا أحد يمنعنا من ذلك، فسنفعل ذلك مجددا”.

وتقام كأس العالم للأندية في نسختها الموسعة بمشاركة 32 فريقا في الفترة من 14 يونيو حزيران إلى 13 يوليو تموز في الولايات المتحدة، بجوائز مالية تصل إلى مليار دولار.

وبعيدا عن الفائزين بمسابقات الأندية الكبرى في كل اتحاد، تأهلت الفرق أيضا بناء على تصنيفها استنادا إلى أدائها على مدار فترة أربع سنوات.

وقال جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) إن الهيئة الحاكمة ستسعى إلى تنظيم مباراة فاصلة بين لوس انجليس الأمريكي وكلوب أمريكا المكسيكي لتحديد الفريق الذي سيحل محل ليون في البطولة.