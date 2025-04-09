ماتيتش يصف أونانا بأنه "أحد أسوأ حراس المرمى في تاريخ مانشستر يونايتد"

رد نيمانيا ماتيتش لاعب وسط أولمبيك ليون على تعليقات أندريه أونانا حارس مرمى مانشستر يونايتد، ووصف الحارس الكاميروني بأنه “واحد بين أسوأ حراس المرمى” في تاريخ النادي قبل مباراة ذهاب دور الثمانية في الدوري الأوروبي لكرة القدم غدا الخميس.

ويعيش يونايتد أسوأ مواسمه في الدوري الإنجليزي الممتاز، إذ يحتل المركز 13، والفوز بالدوري الأوروبي ربما يكون أمله الوحيد في التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وقال أونانا “نحن أفضل بكثير منهم” عندما أشار إلى النادي الفرنسي هذا الأسبوع لكن ماتيتش، الذي قضى خمسة مواسم في يونايتد، لم يكن معجبا بتعليقات الدولي الكاميروني.

وقال ماتيتش للصحفيين اليوم الأربعاء “إذا كنت أحد أسوأ حراس المرمى في تاريخ مانشستر يونايتد، فأنت بحاجة للاهتمام بما تقوله.

“إذا قال ديفيد دي خيا أو بيتر شمايكل أو إدوين فان دير سار ذلك، لكنت سألت نفسي. لكن إذا كنت إحصائيا من أسوأ حراس المرمى في تاريخ مانشستر يونايتد الحديث، فعليه أن يثبت ذلك قبل أن يقوله”.

وبعد المؤتمر الصحفي بفترة وجيزة، كتب أونانا على وسائل التواصل الاجتماعي يقول إنه لم يتعامل مطلقا بعدم احترام مع أي ناد آخر، لكنه مع ذلك انتقد ماتيتش، الذي لم يفز بأي لقب مع يونايتد.

وقال أونانا عبر حسابه في تطبيق إكس “ندرك أن مباراة الغد ستكون صعبة أمام منافس قوي”.

وأضاف الحارس الكاميروني إلى جوار صورة يُقبل فيها كأس الاتحاد الإنجليزي الذي أحرزه يونايتد العام الماضي “على الأقل لقد رفعت كؤوسا مع أعظم ناد في العالم. البعض لا يستطيع قول الشيء نفسه”.