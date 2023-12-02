السبت 18 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 2 ديسمبر 2023 |
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ماجيك يحقق فوزه التاسع تواليا في دوري السلة الأمريكي

منذ ساعتين
كرة السلة

كرة السلة

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‬أحرز فرانز فاغنر 31 نقطة وأضاف زميله باولو بانشيرو 28 نقطة وسيطر على 13 كرة مرتدة وقدم سبع تمريرات حاسمة لزملائه ليقودا فريقهما أورلاندو ماجيك للفوز 130-125 على ضيفه واشنطن ويزاردز في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين الليلة الماضية.

وهذا هو الانتصار التاسع على التوالي لماجيك وبه عادل رقمه القياسي الذي سجله في موسم 1994-1995.

وأسهم موريتز فاغنر في فوز ماجيك بإحراز 18 نقطة وأحرز جالين سوجس 15 نقطة.

وكان كايل كوزما أفضل مسجلي ويزاردز برصيد 27 نقطة لكن الفريق خسر للمرة 15 في 17 مباراة.

وفي مواجهة أخرى فاز ممفيس جريزليز 108-94 على مضيفه دالاس مافريكس بفضل 30 نقطة من لاعبه ديزموند بين الذي سجل 18 نقطة في النصف الأول من المباراة.

ومنح جرانت وليامز فريقه دالاس 16 نقطة وسيطر على ثماني كرات مرتدة بينما أضاف زميله ديريك جونز 16 نقطة وفشل كايري أيرفينج في تسجيل أي رمية ثلاثية في خمس محاولات.

وفي مباريات أخرى الليلة الماضية فاز نيويورك نيكس خارج أرضه على تورنتو رايتورز 119-106 وفاز دنفر ناجتس على مضيفه فينكس صنز 119-111.

وفاز بوسطن سيلتيكس على أرضه 125-119 على فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز.

    المصدر :
  • رويترز

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