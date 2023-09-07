ماديسون كيز تبلغ قبل نهائي أمريكا المفتوحة

استفادت الأمريكية ماديسون كيز من دعم جماهير بلادها باستاد آرثر آش لتفوز على ماركيتا فوندروسوفا بطلة ويمبلدون بنتيجة 6-1 و6-4 وتبلغ قبل نهائي أمريكا المفتوحة للتنس الليلة الماضية.

وسبق أن ودعت كيز، وصيفة البطلة في 2017، المنافسات في البطولات الأربع الكبرى من الأدوار المبكرة في الأعوام الأخيرة، لكنها أجادت في 2023 وتألقت تحت الأضواء الكاشفة لملاعب فلاشينج ميدوز.

وتلعب كيز ضد أرينا سبالينكا المصنفة الثانية والتي سحقت الصينية تشينغ قين وين بنتيجة 6-1 و6-4 لتصل إلى الدور قبل النهائي الخامس على التوالي لها في البطولات الأربع الكبرى.

وقالت كيز التي أنقذت كل الفرص التسع لكسر إرسالها خلال المباراة “أحب اللعب هنا، فأمام جماهير بلادك تشعر أنك تستطيع الخروج من أي مأزق.

“كنت أدرك أنه يجب علي مواصلة التقدم عند الشباك واللعب بشراسة”.

وبدأت المباراة بشكل غير معتاد عندما اضطر الحكم إلى إيقاف اللعب في الشوط الأول لعدة دقائق نتيجة احتياج أحد الجماهير في المدرجات للعناية الطبية.

لكن كيز لم تتأثر بالحدث، وبدأت سحق منافستها على الفور حيث كسرت إرسال التشيكية فوندروسوفا دون خسارة أي نقطة في الشوط الثاني ثم كسرت إرسالها مرة أخرى في الشوط الرابع.

واضطرت فوندروسوفا المصنفة التاسعة للانسحاب من منافسات الزوجي بعد مباراتها أمام بيتون ستيرنز التي استمرت لثلاث مجموعات في الدور الرابع وأدت إلى تورم في الذراع، وافتقرت لضرباتها القوية أمام كيز.

ورغم تحسن مستواها في المجموعة الثانية، لم تستطع استغلال الزخم وفشلت في اقتناص خمس فرص لكسر الإرسال في الشوط الثامن.

وكسرت كيز إرسال فوندروسوفا في الشوط التاسع وأطلقت صرخة الاحتفال عندما أعادت منافستها ضربة خلفية في الشباك في فرصة حسم المباراة.

ورفضت فوندروسوفا، التي ارتكبت خمسة أخطاء مزدوجة في المباراة، تقديم أعذار وأبلغت الصحفيين أن كيز كانت أفضل.

وأضافت “لا أعتقد أن الأمر يتعلق بالقلق، فقد قدمت بعض النقاط الجيدة، لكن ذلك لم يكن كافيا.

“أعتقد أن إرسالها كان جيدا، وكانت تحاول العثور على وسيلة لذا فهي تستحق الإشادة”.

وتتوقع كيز مواجهة صعبة أمام سبالينكا، التي تفوقت على اللاعبة الأمريكية في دور الثمانية في ويمبلدون وضمنت صدارة التصنيف العالمي بنهاية البطولة.

وقالت كيز “ستكون مباراة مختلفة تقريبا في الغد. ستكون هناك ضربات قوية ولن تطول سلاسل تبادل الضربات”.