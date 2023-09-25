ماديسون يؤكد أن توتنهام يتخلص من سمعته القديمة

أشار جيمس ماديسون لاعب وسط توتنهام هوتسبير لى أن فريقه أظهر مجددا شراسة في اللعب بعد التأخر والتعادل 2-2 مع أرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، ليتخلص من سمعته القديمة كفريق “هش”.

وصنع ماديسون، المنضم من ليستر سيتي في يونيو حزيران الماضي، هدفي توتنهام لزميله القائد سون هيونج-مين، ليتعافى الفريق من تأخره مرتين ويخرج بنقطة واحدة في قمة شمال لندن.

وقاتل توتنهام ليفوز على شيفيلد يونايتد في الجولة السابقة، حيث سجل هدفين في الوقت بدل الضائع لينتصر 2-1، وقال ماديسون إن ما يقوله الكثير من المشجعين ووسائل الإعلام بخصوص انهيار الفريق تحت الضغط هو أمر غير صحيح.

وقال ماديسون لمحطة (توك سبورت) “عندما تسمع حديث المشجعين والمحايدين عن توتنهام بقولهم إنه ‭‭’‬‬ضعيف ولين وهش‭‭’‬‬، فهذا هراء”.

وأضاف “أعتقد أننا أثبتنا في الأسبوعين الاخيرين أننا ربما نسير في اتجاه مختلف. سجلنا في الدقيقتين 98 و101 أمام شيفيلد لنحقق فوزا متأخرا، عندما بدا أننا سنعاني من يوم من تلك الأيام”.

وتابع “واليوم (أمس الأحد) نجحنا في التعويض مرتين أمام أحد أفضل فرق العالم، وعدنا وواصلنا القتال حتى النهاية”.

وسجل سون هدفا في كل شوط ليلغي تقدم أرسنال بواسطة كريستيان روميرو، بطريق الخطأ في مرماه، وركلة جزاء من بوكايو ساكا، وأشاد صاحب الهدفين “بالشخصية الرائعة” لفريقه.

وقال سون “أعتقد أن الأداء كان رائعا. فعلنا كل شيء حتى النهاية.. بوضوح مباراة القمة كانت مفعمة بالمشاعر”.

وأضاف “كانت العودة في هذا التوقيت مهمة. لقد أظهرنا شخصية رائعة ولقد أظهر ماديسون شجاعة هائلة”.

وبقي الفريقان دون هزيمة في الدوري ولكل منهما 14 نقطة من ست مباريات، ويحتل توتنهام المركز الرابع بفارق الأهداف عن أرسنال.

ويتصدر مانشستر سيتي الدوري برصيه 18 نقطة، وبفارق نقطتين عن ليفربول وثلاث نقاط عن برايتون آند هوف ألبيون.