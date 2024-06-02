الأحد 25 ذو القعدة 1445 ﻫ - 2 يونيو 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

ماذا علق "جود بيلينغهام" على انتقال "امبابي" إلى ريال مدريد

منذ 18 دقيقة
جود بيلينغهام

جود بيلينغهام

A A A
طباعة المقال

علّق جود بيلينغهام، متوسط ميدان ريال مدريد الإسباني، على احتمالية انضمام اللاعب كيليان مبابي إلى صفوف فريق “الميرنغي” خلال المرحلة المقبلة.

وسبق وأن ذكرت تقارير صحفية أن مبابي سيرتدي قميص ريال مدريد هذا الصيف، بعد رحيله عن باريس سان جيرمان، والذي قضى معه 7 سنوات.

وخلال حديث بيلينغهام لشبكة “TNT Sports” البريطانية، لم يؤكد أي شيء حول تمثيل مبابي لفريق “الميرنغي”، لكنه تحدث بحماس عن احتمالية اللعب بجانب كيليان مبابي.

قال: “لو حدث ذلك لكان أمر عجيباً”، مُضيفاً: “لاعب مثله، كما ترى الليلة (في نهائي دوري أبطال أوروبا)، أعتقد أن هذا هو الشيء الصغير الوحيد الذي ربما نفتقده فيما يتعلق بتواجد مهاجم برقم 9، وأعتقد إنه إذا جاء وأعطانا ذلك، فسنكون في مكان عظيم حقاً”.

وتابع قائلاً: “مبابي سيأخذنا إلى مستوى آخر، هو أحد أفضل اللاعبين حول العالم بكل وضوح”.

وكان بيلينغهام ورفاقه قد فازوا بلقب دوري أبطال أوروبا، بعد تفوقهم على بوروسيا دورتموند الألماني بهدفين دون رد، في المباراة النهائية التي أقيمت على أرض ملعب “ويمبلي” في لندن، السبت.

    المصدر :
  • وكالات

المزيد من رياضة

جوزيه مورينيو
"فناربخشه" التركي يقترب من إعلان التعاقد مع "مورينيو"
إيجا شيانتيك
"شيانتيك" تسحق "بوتابوفا" وتصعد لدور الثمانية بفرنسا للتنس
نهائي دوري أبطال أوروبا بين ريال مدريد_بروسيا دورتموند
الشرطة تعتقل أكثر من 50 شخصا بنهائي دوري الأبطال

الأكثر قراءة

الليرة اللبنانية والدولار الأميركي
أرقام لم يشهدها لبنان من قبل.. التحويلات المالية تتجاوز الـ 20 مليار دولار
وزير الإتصالات جوني القرم
وزير الاتصالات يكشف عدد المشتركين السوريين بخدمات "تاتش وألفا"
عوائل فلسطينية نازحة من شمال غزة
غزة تحت النار
مدينتان في دولة أوروبية مستعدتان لاستقبال لاجئين من غزة.. ما هما؟