ماذا قال رونالدو لنفسه قبل أن يسجل هدفا رائعا في الدوري السعودي؟

كشف قراء الشفاه في البرازيل عن الكلمات التي قالها النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، لنفسه قبل أن يسجل هدفًا رائعًا في مباراة فريقه النصر السعودي ضد أبها. وقد نجح رونالدو في تسجيل ثلاثة أهداف في هذه المباراة، التي انتهت بفوز النصر 8-0 في الأسبوع 26 من الدوري المحلي.

ووفقًا لموقع “غول” الرياضي، تمكن البرازيلي غوستافو ماتشادو من قراءة شفاه “صاروخ ماديرا” وهو يتمتم لنفسه قبل تسجيل هدفه الرائع للنصر.

وأوضح ماتشادو أن رونالدو كان يقول لنفسه: “أنت الأفضل. أنت تعلم أنك الأفضل وسوف تسجل هدفا … سيكون هدفًا، سيكون هدفًا. أنت تعلم أنه سيكون كذلك”.

رونالدو، قائد المنتخب البرتغالي، يُعتبر من أفضل منفذي الركلات الحرة وضربات الجزاء في العالم، وكان هو المسؤول عن تنفيذ تلك الضربات عندما كان يلعب في ريال مدريد الإسباني.