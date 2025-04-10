مارتن يحصل على الضوء الأخضر للعودة إلى السباقات في قطر

قال فريق أبريليا اليوم الخميس إن بطل العالم لسباقات الدراجات النارية خورخي مارتن سيظهر لأول مرة هذا الموسم في جائزة قطر الكبرى بعد اجتيازه الفحص الطبي.

وغاب مارتن عن الجولات الثلاث الأولى بعد حادث تصادم خلال اختبارات ما قبل انطلاق الموسم إذ أصيب بكسور في يده وقدمه. كما تعرض لحادث تصادم أثناء التدريب قبل سباق جائزة تايلاند الكبرى.

وانتقل المتسابق (27 عاما)، والذي فاز باللقب مع فريق براماك ريسنج الموسم الماضي، إلى أبريليا لكن لم تتح له الفرصة لاختبار دراجته الجديدة قبل أن يتعرض لحادث في سيبانج.

وسيحتاج مارتن إلى بذل جهد كبير لتعويض هيمنة الأخوين ماركيز على الجولات الثلاث الأولى. ويتصدر أليكس ماركيز متسابق جريسيني ريسنج البطولة برصيد 87 نقطة يليه شقيقه مارك متسابق دوكاتي برصيد 86 نقطة.