الخميس 12 شوال 1446 ﻫ - 10 أبريل 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

مارتن يحصل على الضوء الأخضر للعودة إلى السباقات في قطر

منذ 52 دقيقة
خورخي مارتن

خورخي مارتن

A A A
طباعة المقال

قال فريق أبريليا اليوم الخميس إن بطل العالم لسباقات الدراجات النارية خورخي مارتن سيظهر لأول مرة هذا الموسم في جائزة قطر الكبرى بعد اجتيازه الفحص الطبي.

وغاب مارتن عن الجولات الثلاث الأولى بعد حادث تصادم خلال اختبارات ما قبل انطلاق الموسم إذ أصيب بكسور في يده وقدمه. كما تعرض لحادث تصادم أثناء التدريب قبل سباق جائزة تايلاند الكبرى.

وانتقل المتسابق (27 عاما)، والذي فاز باللقب مع فريق براماك ريسنج الموسم الماضي، إلى أبريليا لكن لم تتح له الفرصة لاختبار دراجته الجديدة قبل أن يتعرض لحادث في سيبانج.

وسيحتاج مارتن إلى بذل جهد كبير لتعويض هيمنة الأخوين ماركيز على الجولات الثلاث الأولى. ويتصدر أليكس ماركيز متسابق جريسيني ريسنج البطولة برصيد 87 نقطة يليه شقيقه مارك متسابق دوكاتي برصيد 86 نقطة.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من رياضة

كرة السلة - تعبيرية
دونتشيتش يسجل 45 نقطة مع عودته إلى دالاس "سلة"
إيلينا ريباكينا
ريباكينا تقود قازاخستان للفوز على أستراليا
لاعبو باريس سان جيرمان
دوي يتألق مجدداً في فوز سان جيرمان على فيلا بدوري الأبطال

الأكثر قراءة

وفيق صفا
وفيق صفا ينشط في بيروت.. أسلحة من إيران تحطّ في المرفأ!
مدرسة الأمير شكيب ارسلان الرسمية في بيروت
تحديد عطلة المدارس في الجمعة العظيمة والفصح
العشائر العربية- تعبيرية
العشائر العربية تدخل بقوة على خط الانتخابات البلدية.. والطموح إلى النيابة