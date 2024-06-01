مارتن يسجل رقماً قياسياً وينطلق أولاً بسباق إيطاليا للدراجات النارية

سجل الإسباني خورخي مارتن متسابق فريق براماك ريسنج ومتصدر الترتيب العام رقما قياسيا جديدا لأسرع لفة خلال التجارب التأهيلية اليوم السبت لينتزع مركز أول المنطلقين في سباق جائزة إيطاليا الكبرى للدراجات النارية غدا الأحد متقدما على حامل لقب البطولة الإيطالي فرانشيسكو بانيايا متسابق دوكاتي.

وهذه هي المرة الثانية التي يحصل فيها مارتن على مركز أول المنطلقين في الموسم الحالي بعد أن بدأ المرحلة الثانية من التجارب التأهيلية بقوة وتفوق على الجميع مبكرا عندما سجل دقيقة واحدة و44.504 ثانية متفوقا على زمن فرانكو موربيديلي وهو دقيقة واحدة و44.726 ثانية الذي سجله قبل دقائق في جولة التجارب التأهيلية الأولى.

وسجل بانيايا ثاني أسرع زمن بينما احتل متسابق أبريليا مافريك بينياليس المركز الثالث ليضمن الانطلاق من الصف الأول.

وقال مارتن بعد التجارب “لدي شعور رائع حقا. لقد عملنا كثيرا مساء أمس.

“زمن اللفة رائع. أعتقد أننا سنكون في موقف جيد غدا.”

وتلقى بانيايا عقوبة تأخير ثلاثة مراكز أمس الجمعة بعد أن كان طرفا في حادث مع أليكس ماركيز متسابق جريسيني ريسنج وثبتت مسؤوليته عن بعض الأخطاء.

وسيبدأ بانيايا سباق السرعة في وقت لاحق اليوم السبت من المركز الثاني وسيتعين عليه شق طريقه في سباق الأحد من المركز الخامس بسبب العقوبة التي انتقدها قائلا “هذه العقوبة العبثية تكون عديمة الجدوى أحيانا.”

وسينطلق الإسباني مارك ماركيز متسابق فريق جريسيني ريسنج وصاحب المركز الثالث في الترتيب العام من المركز الرابع بعد تعرضه لحادث خلال التجارب وخروجه عن مضمار الحلبة.