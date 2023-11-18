مارتن يفوز بسباق السرعة بجائزة قطر الكبرى ليقلص الفارق خلف بانيايا

فاز خورخي مارتن متسابق براماك ريسنج اليوم السبت بسباق السرعة بجائزة قطر الكبرى ضمن بطولة العالم للدراجات النارية ليقلص الفارق الذي يفصله خلف متصدر بطولة العالم فرانشيسكو بانيايا إلى سبع نقاط بعدما جاء متسابق دوكاتي في المركز الخامس بحلبة لوسيل الدولية اليوم السبت.

وقدم مارتن، الذي انطلق من المركز الخامس، أداء هجوميا قويا ليتفوق على فابيو دي جيانانتونيو متسابق جريسيني ريسنج الذي جاء في المركز الثاني بينما حل لوكا ماريني متسابق (فيه.ار.46) في المركز الثالث.

وبهذا الفوز، سيُحسم اللقب في السباق الختامي للموسم للمرة الثانية على التوالي وذلك للمرة الأولى في التاريخ.

وبدا أن بانيايا يعاني من عدم تماسك الإطار الخلفي ولم يتمكن من اللحاق بمنافسيه لينهي السابق خلف أليكس ماركيز متسابق جريسيني.

وقال مارتن بعد فوزه بسباق السرعة للمرة الثامنة هذا الموسم “شعرت أنني سأقدم أداء قويا اليوم. كنت خلف ماركيز وبيكو (بانيايا) وهما متسابقان رائعان، لكنني كنت سريعا”.

ومنطلقا من المركز الأول، كان ماريني في الصدارة في المنعطف الأول وسرعان ما تقدم مارتن للمركز الثالث لكن بانيايا حل محله خلف ماركيز صاحب المركز الثاني.

وتنافس بانيايا ومارتن على المركز الثالث بداية من المنعطف الأول وبعد سجال بين المتسابقين، تفوق متسابق براماك عل منافسه في اللفة الثانية.

واستغل دي جيانانتونيو الوضع ليتفوق على بانيايا الذي واصل البحث عن حلول بينما انطلق المتسابقون الأربعة بعيدا.

وسرعان ما وضع مارتن نصب عينيه أليكس ماركيز وماريني اللذين تخطاهما بمناورتين دقيقتين في لفة واحدة ليتصدر السباق.

ولم يستسلم دي جيانانتونيو وتفوق على ماريني ليضغط على مارتن.

وقال ماريني “حاولت أن أضغط بقوة لتقليص الفارق لكنهما كانا أسرع مني اليوم. نحتاج أن نجد حلولا لسباق الغد، كنت أعانى من عدم تماسك الإطار الخلفي. كلما كان هناك خطب بتماسك الإطار الخلفي، يبلي خورخي بلاء حسنا”.

وقبل لفتين على خط النهاية، ضيق دي جيانانتونيو الخناق على مارتن لكن المتسابق الإسباني حافظ على هدوئه ليفوز بالسباق.

وقال دي جيانانتونيو “كان خورخي يبلي بلاء حسنا في القطاعين الثاني والثالث. إنه سباق رائع، كنت أسعى بقوة للحاق به”.