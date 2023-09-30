مارتن يفوز بسباق السرعة في جائزة اليابان للدراجات النارية

قدم خورخي مارتن متسابق براماك ريسنج أداء قويا، ليفوز بسباق السرعة في جائزة اليابان الكبرى ببطولة العالم للدراجات النارية بعدما انطلق من الصدارة اليوم السبت، ليفرض المزيد من الضغط على فرانسيسكو بانيايا حامل اللقب ومتصدر الترتيب العام.

وحقق مارتن فوزه الخامس بسباق سرعة هذا الموسم بعدما انطلق من المركز الأول للمرة الثانية هذا الموسم، مستفيدا من نجاحه في تحطيم الرقم القياسي لأسرع لفة عندما سجل دقيقة واحدة و43.198 ثانية.

وتصدر المتسابق الإسباني البالغ عمره 25 عاما السباق من المنعطف الأول، والتحق به على منصة التتويج براد بيندر متسابق (كيه.تي.إم) وبانيايا متسابق دوكاتي.

وقلص مارتن الفارق مع بانيايا (26 عاما) في بطولة العالم إلى ثماني نقاط وقبل إقامة سباق اليابان غدا الأحد.

واكتفى جاك ميلر، بطل سباق اليابان العام الماضي، بالمركز الرابع بعد منافسة قوية مع بانيايا الذي بدأ السباق بشكل متوسط قبل أن يتعافى في وقت لاحق.

واحتل الفرنسي يوهان زاركو المركز الخامس على حساب الإيطالي ماركو بيتزيتشي متسابق (في.آر.46)، الذي فاز بأول سباق يقام في الهند الأسبوع الماضي.

وجاء مارك ماركيز، بطل العالم ست مرات، في المركز السابع.