مارتن يفوز بسباق السرعة للمرة الخامسة على التوالي

حافظ الإسباني خورخي مارتن متسابق فريق براماك ريسنج على تفوقه من البداية وحتى النهاية ليفوز بسباق السرعة في جائزة تايلاند الكبرى للدراجات النارية السبت ويقلص الفارق الذي يفصله عن منافسه الإيطالي فرانشيسكو بانيايا متصدر الترتيب العام للبطولة إلى 18 نقطة.

وهذا هو سباق السرعة الخامس على التوالي الذي يفوز به مارتن خلال الموسم الحالي.

واحتل متسابق كيه.تي.إم براد بيندر المركز الثاني في سباق السرعة في حلبة تشانغ الدولية بعد تخلفه بفارق أقل من ثانية واحدة عن مارتن في حين احتل لوكا ماريني من فريق في.أر46 ريسنج المركز الثالث.

واحتل بانيايا ممثل فريق دوكاتي المركز السابع بعد انطلاقه من الصف الثاني.

وبدأ مارتن الأسبوع الحالي متخلفا بفارق 27 نقطة عن حامل اللقب بانيايا وعزز موقفه عندما حطم الرقم القياسي لأسرع لفة وضمن مركز أول المنطلقين قبل انتصاره السبت في سباق السرعة.

وهذا هو سابع فوز لمارتن بسباق السرعة خلال الموسم الحالي.

وأهدر مارتن فرصة الفوز بسباق جائزة أستراليا الكبرى عندما فقد الصدارة في اللفة الأخيرة وقال وقتها إنه كان يحاول الحفاظ على إطارات دراجته.

وانطلق الإسباني مارك ماركيز متسابق هوندا وبطل العالم ست مرات من المركز الثامن وحصل على المركز الرابع في النهاية.

وسينتقل ماركيز في الموسم المقبل إلى فريق جريسيني ريسنج.