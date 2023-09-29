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مارتينيز يغيب عن يونايتد لفترة ممتدة

منذ 3 دقائق
ليساندرو مارتينيز

ليساندرو مارتينيز

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أكد مانشستر يونايتد اليوم الجمعة، غياب المدافع ليساندرو مارتينيز لفترة ممتدة بعد تفاقم إصابته في القدم التي عانى منها منذ أبريل نيسان الماضي.

وقال النادي الإنجليزي في بيان “تعرض المدافع الأرجنتيني لانتكاسة في مباراتنا أمام أرسنال بالدوري الإنجليزي الممتاز في وقت سابق هذا الشهر”.

وأضاف “واصل مارتينيز اللعب بشجاعة في مباراتين تاليتين أمام برايتون وبايرن ميونيخ، لكنه يحتاج الآن إلى الابتعاد لفترة للتعافي والتأهيل، التقييم سيحدد الخطوات المقبلة”.

وسيغيب أيضا المدافع سيرجيو ريجيلون عن مواجهة كريستال بالاس في الدوري غدا السبت بسبب إصابة بسيطة.

    المصدر :
  • رويترز

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