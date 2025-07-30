مارشان يحطم الرقم القياسي العالمي في سباق 200 متر فردي متنوع للرجال

حطم البطل الأولمبي الفرنسي ليون مارشان الرقم القياسي العالمي في سباق 200 متر فردي متنوع للرجال، بعدما حقق زمنا مذهلا قدره دقيقة واحدة و52.69 ثانية في قبل النهائي ببطولة العالم للسباحة في سنغافورة اليوم الأربعاء.

وحطم مارشان الرقم القياسي الذي سجله ريان لوكتي في عام 2011 والبالغ دقيقة واحدة و54.00 ثانية في بطولة العالم للسباحة في شنغهاي، بفارق نحو ثانية ونصف الثانية ليشعل الحماس في مسبح سنغافورة في اليوم الرابع من البطولة، ولوح السباح القادم من تولوز بقبضته وضرب الماء احتفالا.

وشعر مارشان بالإرهاق بعد دورة الألعاب الأولمبية في باريس وغاب عن بطولة العالم للسباحة في الأحواض القصيرة في المجر في ديسمبر كانون الأول الماضي، وعانى من إصابات قبل أن يعود إلى المسبح للمشاركة في سلسلة سباقات للمحترفين في فلوريدا في مايو أيار.

وعاد مارشان بقوة إلى الساحة العالمية بعدما قرر خوض منافسات قليلة في سنغافورة، مع التركيز على سباقي 200 و400 متر فردي متنوع فقط.