ماركيز أول المنطلقين بسباق إسبانيا للدراجات النارية

سيكون الإسباني مارك ماركيز بطل العالم سابقا ست مرات أول المنطلقين في سباق جائزة إسبانيا الكبرى للدراجات النارية غدا الأحد 28\4\2024 بعد تفوقه على ماركو بيتزيتشي متسابق في.أر46 ريسنج وخورخي مارتن متصدر الترتيب العام في التجارب التأهيلية التي أقيمت في أجواء ماطرة في حلبة خيريس السبت.

وهذا هو مركز الانطلاق الأول الذي يحققه ماركيز (31 عاما) مع فريقه الحالي جريسيني ريسنج التابع لدوكاتي الذي انضم إليه قادما من هوندا قبل انطلاق الموسم الحالي. وهذا أيضا هو مركز الانطلاق الأول لماركيز رقم 93 طوال مسيرته.

وكان آخر انطلاق من المركز الأول لماركيز في سباق جائزة البرتغال الكبرى في مارس آذار من العام الماضي.

وقال ماركيز بعد التجارب “سعيد للغاية خاصة وأن هذا هو مركز الانطلاق الأول مع جريسيني. ثقتي تتعزز تدريجيا. لذا نعم يتعين علينا الحفاظ على تركيزنا. لكن مع الانطلاق من المركز الأول فإن هدفنا هو الصعود لمنصة التتويج.”

وسينطلق حامل لقب البطولة فرانشيسكو بانيايا من المركز السابع.

واقترب الإسباني الصاعد بيدرو أكوستا (19 عاما) متسابق فريق جاس جاس تيك3 التابع لرد بول من تحقيق مفاجأة كبيرة والحصول على مركز أول المنطلقين قبل تعرضه لحادث في الجولة الثانية من التجارب التأهيلية وسينطلق من المركز العاشر في سباق الغد.

وسيقام سباق السرعة في وقت لاحق اليوم السبت.