ماركيز متسابق دوكاتي يحرز مركز أول المنطلقين في جائزة قطر الكبرى (نارية)

حافظ مارك ماركيز متسابق دوكاتي على سجله المثالي في التجارب التأهيلية في موسم 2025 من بطولة العالم للدراجات النارية عندما انتزع مركز أول المنطلقين للمرة الرابعة على التوالي محققا رقما قياسيا غير مسبوق في سباق جائزة قطر الكبرى اليوم السبت.

حقق ماركيز، الذي انتزع مركز الانطلاق الأول أيضا في تايلاند والأرجنتين والولايات المتحدة، أسرع زمن في بداية الجلسة التأهيلية الثانية قبل أن ينطلق فابيو كوارتارارو لفترة وجيزة من المركز الأول مع فريق ياماها.

ولم تدم سعادة كوارتارارو سوى ثوان معدودة إذ انتزع متصدر البطولة أليكس ماركيز متسابق فريق جريسيني ريسنج المركز الأول من منافسه الفرنسي.

لكن لم يبق أمام المتسابقين سوى مشاهدة مارك ماركيز وهو ينطلق بسرعة أكبر في نهاية الجلسة مسجلا دقيقة و50.499 ثانية في حلبة لوسيل الدولية.

وقال مارك، الذي يتأخر بنقطة واحدة عن شقيقه الأصغر في ترتيب البطولة “كان أليكس سريعا للغاية على الإطار الأول. كان أداؤه ممتازا”.

وأضاف “لم تكن اللفة الأخيرة نظيفة لكنها كانت كافية لتحقيق مركز أول المنطلقين. بصراحة، هذا المركز غير متوقع هنا في قطر”.

سينطلق فرانكو موربيديلي وفابيو دي جيانانتونيو متسابق (في.آر.46) من الصف الثاني إلى جانب مافريك فينياليس متسابق رد بول كيه.تي.إم.

تعرض متسابق دوكاتي فرانشيسكو بانيايا، صاحب المركز الثالث في الترتيب، لحادث خلال الجلسة الثانية من التجارب التأهيلية عندما فقد السيطرة عند المنعطف الرابع وسينطلق المتسابق الإيطالي من المركز 11على خط الانطلاق.

كما عاد حامل اللقب خورخي مارتن إلى الحلبة لأول مرة هذا الموسم بعد تعافيه من كسور أصيب بها في حادث تصادم خلال اختبارات ما قبل الموسم.

لكن متسابق فريق أبريليا، الذي قال إن تدريبات أمس الجمعة كانت تشبه “أول يوم دراسي”، لم يتمكن من التأهل للتصفيات الثانية وسيبدأ من المركز 14 على نقطة الانطلاق.