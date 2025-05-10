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ماركيز يهيمن في فرنسا ويحقق سادس انتصار سرعة متتالٍ

منذ 8 دقائق
سباق الدراجات النارية

سباق الدراجات النارية

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‭‭ ‬‬ أصبح مارك ماركيز متسابق دوكاتي أول متسابق في بطولة العالم للدراجات النارية يفوز بستة سباقات سرعة متتالية، بعد فوزه في جائزة فرنسا الكبرى اليوم السبت ليستعيد صدارة الترتيب العام من شقيقه أليكس متسابق جريسيني.

واحتل الصاعد فيرمين ألديجير متسابق جريسيني المركز الثالث ليصعد على منصة التتويج في سباق سرعة لأول مرة.

ورغم أنه حسم مركز أول المنطلقين، اكتفى فابيو كوارتارارو بالمركز الرابع في السباق المقام على أرضه ووسط جماهيره.

وقبل سباق اليوم، كان أليكس في صدارة الترتيب العام بفارق نقطة واحدة أمام مارك، لكن بعدما حقق المركز الثاني للمرة السادسة تواليا في سباقات السرعة هذا الموسم، تراجع أليكس إلى المركز الثاني بفارق نقطتين خلف شقيقه الأكبر، الذي فاز بفارق نصف ثانية.

وأثار كوارتارارو حماس أصحاب الأرض في بداية سباق السرعة عندما قدم أداء قويا، لكن متسابق ياماها لم يتمكن من الحفاظ على مستواه وتراجع للمركز الرابع خلف منصة تتويج إسبانية بالكامل.

وقال مارك “كان فابيو سريعا جدا في البداية، كان يضغط بقوة بعدها قلت في نفسي: ‭’‬حسنا، لا يمكنني السير على هذا الإيقاع في أول لفتين‭’‬.

“بعدها رأيت أن إيقاعه يتراجع قليلا وشعرت أنني في وضع أفضل. في اللفات الأخيرة، كنت أقود الدراجة النارية بصورة جيدة، ربما تراخيت أكثر من اللازم في اللفة الأخيرة، لكنني كنت أشعر أنني بحالة جيدة. لذا، سنرى ما يحدث غدا (في السباق).

وكان كوارتارارو قد حقق مركز أول المنطلقين في وقت سابق اليوم بعدما حطم الرقم القياسي للحلبة وفقد المركز الأول لفترة وجيزة بمجرد الانطلاق، لكنه استعاد الصدارة عندما خرج مارك عن المسار في المنعطف الأول في ظل احتفالات من المشجعين.

وأهدر فرانشيسكو بانيايا متسابق دوكاتي، وصاحب المركز الثالث في الترتيب العام، فرصة لحصد النقاط بعدما تعرض لحادث في اللفة الثانية محتلا المركز الرابع، ليتسع الفارق الذي يفصله عن زميله في الفريق إلى 31 نقطة.

وفي المقدمة، كان مارك ملاصقا لكوارتارارو في صراع محتدم على الصدارة، وتبادل المتسابقان مركزيهما في اللفة السادسة قبل أن ينتزع المتسابق الإسباني الصدارة ويوسع الفارق.

وفي غضون لفتين فقط، تراجع كوارتارارو من الصدارة إلى المركز الثالث عندما تخطاه أليكس ليطارد مارك المتصدر.

وحاول كوارتارارو التشبث بالمركز الأخير على منصة التتويج في ظل ضغط من ألديجير الذي تمكن من انتزاع المركز الثالث.

وقال ألديجير “إنه شعور رائع! إنه حلم بالنسبة لي أن أكون هنا ضمن متسابقي القمة… نتمتع بالسرعة لكن نحتاج مزيدا من الخبرة”.

    المصدر :
  • رويترز

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