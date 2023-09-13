ماركينيوس يمنح البرازيل فوزا متأخرا على بيرو

حققت البرازيل انتصارين في مباراتين ضمن تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم 2026 بفضل هدف متأخر من ماركينيوس منح بلاده الفوز 1-صفر على بيرو في ليما اليوم الأربعاء.

وتصدرت البرازيل، التي سحقت ضيفتها بوليفيا 5-1 يوم الجمعة الماضي التصفيات برصيد ست نقاط متساوية مع غريمتها الأرجنتين.

وسيطر فريق المدرب المؤقت فرناندو دينيز على الكرة وسنحت له عدة فرص هجومية مبكرة لكن تقنية حكم الفيديو المساعد ألغت هدفين لرافينيا وريتشارليسون في الشوط الأول بداعي التسلل.

وفي الوقت الذي كانت تتجه فيه المباراة نحو التعادل السلبي، أحرز ماركينيوس مدافع باريس سان جيرمان هدف الفوز بضربة رأس إثر تمريرة عرضية من ركلة ركنية نفذها نيمار عند القائم القريب ليحسم فوز الضيوف في الدقيقة الأخيرة.

وستستضيف بطلة العالم خمس مرات فنزويلا قبل زيارة أوروجواي الشهر المقبل عند استئناف التصفيات.

وفي مباريات أخرى بالتصفيات أقيمت في وقت سابق اليوم، تغلبت الأرجنتين على بوليفيا 3-صفر في لا باز، وفازت فنزويلا 1-صفر على ضيفتها باراجواي وخسرت أوروجواي 2-1 في الإكوادور، بينما تعادلت تشيلي مع كولومبيا بدون أهداف.