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مارك ماركيز يتطلع للقيادة لأحد المصنعين الموسم المقبل

منذ 40 دقيقة
دراجة نارية- تعبيرية

دراجة نارية- تعبيرية

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قال الإسباني مارك ماركيز بطل العالم سابقا ست مرات في سباقات الفئة الأولى للدراجات النارية (موتو جي.بي) إنه يرغب في العودة للقيادة لأحد المصنعين في الموسم المقبل بعد انتقاله من فريق هوندا إلى فريق جريسيني ريسنج المرتبط بدوكاتي قبل انطلاق الموسم الحالي.

والفرق المرتبطة بأسماء كبيرة مثل جريسيني تستخدم دراجات أقدم طرازا في حين تستخدم فرق المصنعين دراجات أحدث.

وقال ماركيز في مقابلة نشرها موقع البطولة أمس الخميس “في الوقت الحالي لا يوجد أي شيء واضح. بالطبع أود القيادة لأحد المصنعين.

“سأحاول أداء المهمة بنسبة 100 في المئة حتى أقود لأحد المصنعين في العام المقبل.

“لا أرتبط بعقد مع أحد وأود تقديم أفضل أداء حتى أحصل على فرصة أكبر للاختيار.”

وحاليا يحتل ماركيز المركز الثامن في الترتيب العام لبطولة الموسم الحالي ويتطلع للفوز للمرة الرابعة في سباق إسبانيا الأسبوع المقبل في حلبة خيريس.

ولأسباب فنية مرتبطة بالمكابح تعرض ماركيز لحادث في سباق الأمريكيتين في وقت سابق من الشهر الجاري عندما كان في المركز الأول.

وعن استعداداته لسباق الأحد المقبل قال ماركيز “الفريق يقوم بالكثير من العمل وبجدية هائلة بالتعاون مع دوكاتي حتى لا نتعرض لمثل هذه المشكلات مرة أخرى.”

    المصدر :
  • رويترز

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