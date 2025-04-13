مارك ماركيز يفوز بجائزة قطر الكبرى للدراجات النارية

فاز مارك ماركيز متسابق دوكاتي بجائزة قطر الكبرى ضمن بطولة العالم للدراجات النارية اليوم الأحد رغم الأضرار التي لحقت بدراجته النارية إثر اصطدامه بشقيقه أليكس في اللفة الأولى.

وفاز مارك، الذي بدأ من المركز الأول للمرة الرابعة تواليا هذا الموسم وفاز بسباق السرعة أمس السبت، على حلبة لوسيل الدولية لأول مرة منذ 2014.

وجاء مافريك فينياليس متسابق رد بول كيه.تي.إم في المركز الثاني في انتظار ما يسفر عنه تحقيق في مخالفة محتملة لضغط الإطارات وفرانشيسكو بانيايا متسابق دوكاتي في المركز الثالث، متفوقا على فرانكو موربيديلي متسابق (في.آر.46) الذي تصدر السباق لفترة وجيزة في بدايته.

وبهذا الفوز يرتفع رصيد مارك إلى 123 نقطة في صدارة الترتيب العام للمتسابقين، بفارق 18 نقطة أمام أليكس، بينما يحتل بانيايا المركز الثالث برصيد 93 نقطة.

وقال مارك “كان علي التحكم في الإطار الأمامي، ولهذا السبب كنت هادئا في الجزء الأول من السباق.

“تقدم موربيديلي لكنني توقعت أو فهمت من إيقاع الأمس أنه لن يكون سريعا في الجزء الثاني من السباق.

“كانت مفاجأة كبرى عندما تخطاني مافريك. كنت أظن أنه (بيدرو) أكوستا لأنه عادة ما يكون الأسرع بدراجة كيه.تي.إم. كان سريعا جدا، لكن كان لدي هذا الهامش في النهاية. الفوز في قطر رائع.

* تصادم في اللفة الأولى

حظي مارك ببداية مثالية مجددا ليتصدر السباق قبل المنعطف الأول لكن تصادما مع دراجة أليكس متسابق جريسيني ريسنج ألحق أضرارا بالجزء الخلفي لدراجة مارك، واستغل موربيديلي الفرصة لينتزع الصدارة بعدما انطلق من المركز الرابع.

وكان أليكس طرفا في حادث آخر، هذه المرة مع فابيو دي جيانانتونيو متسابق (في.آر.46) ليتراجع المتسابقان.

ورفع أليكس يده عاليا معتذرا وعاقبه مشرفو السباق بسلك مسار أطول للفة ليتراجع إلى المركز 12 وتتبدد آماله في الصعود على منصة التتويج بعدما أنهى ثانيا في كل سباق وسباق سرعة أقيمت هذا الموسم قبل سباق اليوم.

بعدها تبادل بانيايا ومارك المراكز في صراعهما على المركز الثاني في حين ارتقى فينياليس إلى المركز الثالث.

ونجح فينياليس في تخطي مارك ليحتل المركز الثاني قبل أن يتفوق على موربيديلي وينتزع الصدارة قبل 12 لفة عى النهاية.

وكان خورخي مارتن حامل اللقب ينافس في جائزة كبرى لأول مرة هذا الموسم بعد تعافيه من إصابة لكنه سقط أرضا في المنعطف رقم 11 ولم يتمكن من استكمال السباق.

وفي المقدمة، نجح مارك في استعادة صدارة السباق للمرة الأولى منذ اللفة الأولى متفوقا على فينياليس قبل سبع لفات على النهاية.

وحينها تخلى مارك عن تحفظه في التعامل مع الإطارين وسجل لفة سريعة مرتين متتاليتين ليوسع الفارق الذي يفصله أمام فينياليس ويحسم الفوز.