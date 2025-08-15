ماريسكا: تشيلسي بحاجة للتعاقد مع قلب دفاع بعد إصابة كولويل

قال إنزو ماريسكا مدرب تشيلسي إن فريقه يدرس خياراته لمعالجة النقص الدفاعي بعد إصابة قلب الدفاع ليفي كولويل في الرباط الصليبي الأمامي للركبة وذلك قبل مباراته الافتتاحية في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أمام كريستال بالاس بعد غد الأحد.

وأصيب كولويل أثناء التدريبات وخضع لجراحة ناجحة، ومن المتوقع غياب الدولي الإنجليزي (22 عاما) عن معظم مباريات الموسم الجديد.

وتستغرق فترة التعافي من إصابة في الرباط الصليبي عادة ما بين ستة إلى تسعة أشهر حتى يعود اللاعب إلى المشاركة، وهو ما يترك تشيلسي بدون أحد مدافعيه البارزين.

وقال ماريسكا للصحفيين اليوم الجمعة “إنه بخير لكنه يدرك أنه سيغيب لفترة طويلة.

“إنها خسارة كبيرة لنا. كان لاعبا مهما للغاية الموسم الماضي. نستطيع خلق الفرص والهجوم بالطريقة الصحيحة إذا استطعنا بناء الهجمات بشكل صحيح. كان ليفي جزءا كبيرا من ذلك.

“النادي يعرف تماما ما أفكر فيه. أعتقد أننا بحاجة إلى قلب دفاع، لكننا نبحث أيضا عن حل داخلي”.

ويسعى تشيلسي إلى البناء على نجاحه في الموسم الماضي بعد أن احتل المركز الرابع في الدوري الإنجليزي الممتاز وتوج بكأس العالم للأندية بعد تغلبه على باريس سان جيرمان بطل أوروبا في يوليو تموز الماضي.

ومع اقتراب انتهاء فترة الانتقالات الصيفية في الدوري الإنجليزي الممتاز في الأول من سبتمبر أيلول المقبل، لم يستبعد ماريسكا قدوم المزيد من اللاعبين إلى ستامفورد بريدج.

وكان النادي الواقع في غرب لندن نشطا في سوق الانتقالات، إذ تعاقد مع جواو بيدرو وجيمي جيتنز وجوريل هاتو وليام ديلاب وإستيفاو ويليان وآخرين.