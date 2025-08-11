الأثنين 17 صفر 1447 ﻫ - 11 أغسطس 2025 |
ماريسكا متفائل بفريق تشيلسي بعد فترة إعداد مثالية قبل الموسم الجديد

منذ 9 دقائق
إنزو ماريسكا مدرب تشيلسي

أعرب إنزو ماريسكا مدرب تشيلسي الإنجليزي عن ثقته قبل بدء موسمه الثاني مع النادي الواقع غرب لندن مع استعداد فريقه للموسم الجديد بعد فوزه بكأس العالم للأندية لكرة القدم وفترة إعداد مثالية.

وفاز تشيلسي بكأس العالم للأندية الشهر الماضي بفوزه الكبير 3-صفر على باريس سان جيرمان بطل أوروبا في النهائي، واختتم استعداداته للموسم الجديد أمس الأحد بفوز ساحق 4-1 على ميلان في استاد ستامفورد بريدج.

وهز المهاجمان الجديدان جواو بيدرو وليام ديلاب الشباك ضد ميلان الذي لعب بعشرة لاعبين بعد طرد مدافعه أندريه كوبيس في الدقيقة 18.

وقال ماريسكا عقب المباراة “أعتقد أن الأداء كان ممتازا حتى الطرد. بدأنا المباراة بالطريقة التي أردناها – بقوة وبإيقاع سريع بالكرة وبدونها.

“بدل الطرد سير المباراة قليلا، لكن هذا أمر طبيعي أيضا لأن ميلان بدأ فترة الإعداد للموسم قبل 40 يوما، وكانت هذه مباراته الودية السادسة”.

وتغلب تشيلسي في وقت سابق على باير ليفركوزن وصيف بطل الدوري الألماني 2-صفر في مباراته الودية الافتتاحية للموسم يوم الجمعة الماضي.

وأضاف المدرب الإيطالي “إنها مباراتنا الودية الثانية (قبل انطلاق الموسم). لكن بشكل عام أنا سعيد للغاية، والآن سنبدأ مشوارنا في الدوري الإنجليزي الممتاز.

    المصدر :
  • رويترز

