الأربعاء 2 ذو القعدة 1446 ﻫ - 30 أبريل 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

ماريناكيس يتنحى عن واجباته كمالك لنادي فورست

منذ 53 دقيقة
كرة القدم- تعبيرية

كرة القدم- تعبيرية

A A A
طباعة المقال

ذكرت وسائل إعلام بريطانية الأربعاء أن إيفانجيلوس ماريناكيس تنحي عن واجباته كمالك لنادي نوتنجهام فورست الإنجليزي الذي بات على أعتاب التأهل إلى دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ويحتل فورست المركز السادس في الدوري الإنجليزي الممتاز متساويا في النقاط مع تشيلسي خامس الترتيب وتتبقى له مباراة مؤجلة. وحال نجح في إنهاء الموسم ضمن أول خمسة مراكز، فسيتأهل فورست لدوري الأبطال لأول مرة منذ 1980.

ويمتلك ماريناكيس نادي أولمبياكوس، متصدر الدوري اليوناني الممتاز والذي يستعد للمنافسة في دوري الأبطال الموسم المقبل.

وتمنع قواعد الاتحاد الأوروبي للعبة (اليويفا) الأندية التي تعود ملكيتها لجهة واحدة من المشاركة في نفس المسابقة القارية.

وكشفت الوثائق المقدمة إلى سجلات الشركات أن ماريناكيس “لن يصبح ذا سيطرة كبيرة” في فورست، فيما ستودع حصته في النادي في صندوق ائتماني أعمى.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من رياضة

الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم
إلغاء بطاقة حمراء لمهاجم بورنموث إيفانيلسون
نونو مينديز لاعب باريس سان جيرمان يحتفل بعد انتهاء مباراة ذهاب نصف النهائي أمام أرسنال - ملعب الإمارات، لندن، بريطانيا - 29 أبريل/نيسان 2025. رويترز
باريس سان جيرمان يضع قدما في نهائي دوري الأبطال بالفوز على أرسنال
كلاوديو رانييري
رانييري سيعتزل التدريب بعد أن وضع روما في موقف جيد للتأهل لدوري الأبطال

الأكثر قراءة

صورة لمكان اغتيال أمين عام حزب الله حسن نصر الله
عشية اغتيال نصر الله.. إعلام إسرائيلي يكشف عن "زيارة سرية" قام بها نتنياهو!
الذهب
أسعار الذهب تهبط وسط توقعات بتثبيت الفائدة الأمريكية
تراجع أسعار الذهب
الذهب يهبط من أعلى مستوياته مع تهدئة النزاع التجاري العالمي