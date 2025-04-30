ماريناكيس يتنحى عن واجباته كمالك لنادي فورست

ذكرت وسائل إعلام بريطانية الأربعاء أن إيفانجيلوس ماريناكيس تنحي عن واجباته كمالك لنادي نوتنجهام فورست الإنجليزي الذي بات على أعتاب التأهل إلى دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ويحتل فورست المركز السادس في الدوري الإنجليزي الممتاز متساويا في النقاط مع تشيلسي خامس الترتيب وتتبقى له مباراة مؤجلة. وحال نجح في إنهاء الموسم ضمن أول خمسة مراكز، فسيتأهل فورست لدوري الأبطال لأول مرة منذ 1980.

ويمتلك ماريناكيس نادي أولمبياكوس، متصدر الدوري اليوناني الممتاز والذي يستعد للمنافسة في دوري الأبطال الموسم المقبل.

وتمنع قواعد الاتحاد الأوروبي للعبة (اليويفا) الأندية التي تعود ملكيتها لجهة واحدة من المشاركة في نفس المسابقة القارية.

وكشفت الوثائق المقدمة إلى سجلات الشركات أن ماريناكيس “لن يصبح ذا سيطرة كبيرة” في فورست، فيما ستودع حصته في النادي في صندوق ائتماني أعمى.