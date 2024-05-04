مافريكس يسحق كليبرز ويتأهل للدور الثاني في دوري السلة الأمريكي

بفضل 30 نقطة من لاعبه كايري إيرفينغ فاز دالاس مافريكس على ضيفه لوس أنجليس كليبرز 114-101 في المباراة السادسة بينهما في الدور الأول من إقصائيات القسم الغربي بدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين الليلة الماضية.

وبهذا الفوز تأهل مافريكس للدور الثاني من إقصائيات القسم الغربي فائزا 4-2 في النتيجة الإجمالية للدور الأول التي تحسم على أساس الأفضل في سبع مباريات.

وأحرز إيرفينغ 28 نقطة في النصف الثاني من المباراة بينما أضاف زميله لوكا دونتشيتش 28 نقطة وقدم 13 تمريرة حاسمة لزملائه وسيطر على سبع كرات مرتدة.

وسيلتقي مافريكس في الدور الثاني من إقصائيات القسم الغربي مع أوكلاهوما سيتي ثاندر المصنف الأول.

وللمباراة الثالثة على التوالي والرابعة إجمالا في الدور الأول من الإقصائيات غاب كوهي ليونارد لاعب ليكرز عن تشكيلة فريقه بسبب إصابة في الركبة.

وأحرز البديل نورمان باول 20 نقطة لكليبرز المصنف الرابع بينما سجل زميله بول جورج 18 نقطة.

وفي المباراة السادسة بين الفريقين أيضا فاز أورلاندو ماجيك على ضيفه كليفلاند كافاليرز 103-96 ليتعادل الفريقان 3-3 في النتيجة الإجمالية للدور الأول من إقصائيات القسم الشرقي ويتأجل الحسم للمباراة السابعة والأخيرة التي ستقام غدا الأحد في كليفلاند.

أحرز باولو بانشيرو 27 نقطة للفريق الفائز بينما أضاف زميله فرانز فاجنر 26 نقطة.

وأحرز دونوفان ميتشل 50 نقطة لكليفلاند.

وسيلتقي الفريق الفائز يوم الأحد في الدور المقبل من الأدوار الإقصائية مع بوسطن سيلتيكس المصنف الأول.