ماكس فرستابن سينطلق من المقدمة بسباق السرعة في أوستن

انتزع ماكس فرستابن سائق رد بول بطل العالم ثلاث مرات في بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات المركز الأول في سباق السرعة في سباق جائزة أمريكا الكبرى في أوستن السبت، بينما سيقف شارل لوكلير سائق فيراري إلى جواره في الصف الأول.

ولم يفصل بين المراكز الثلاثة الأولى في سباق السرعة البالغ 19 لفة سوى 0.069 من الثانية، حيث احتل لويس هاميلتون سائق مرسيدس المركز الثالث.

وتصدر فرستابن الحصة الأخيرة من التجارب، حيث ركض كل سائق مرة واحدة على إطارات لينة، وحقق أفضل زمن وقدره دقيقة واحدة و34.538 ثانية.

واحتل لاندو نوريس سائق مكلارين المركز الثاني لكن لوكلير، الذي سيبدأ السباق الرئيسي غدا الأحد 22\10\2023 من المركز الأول بينما سينطلق فرستابن من المركز السادس بعد إلغاء أفضل لفاته في التجارب التأهيلية أمس الجمعة 20\10\2023، أبعده عن الصف الأول بفارق 0.055 ثانية عن فرستابن.

ثم عبر هاميلتون خط النهاية ودفع نوريس للمركز الرابع.

واحتل الأسترالي الصاعد أوسكار بياستري سائق مكلارين، الفائز بسباق السرعة في قطر بعدما انطلق من المقدمة قبل أسبوعين، المركز الخامس بينما جاء كارلوس ساينز سائق فيراري في المركز السادس وسيرجيو بيريز سائق رد بول في المركز السابع.

وقال فرستابن الذي أحرز لقبه الثالث في قطر “ستكون فترة بعد الظهر مثيرة. يمكنك رؤية الكثير من السيارات المختلفة قريبة للغاية من بعضها البعض، لذلك لا تعرف ما الذي سيحدث في سباق السرعة”.

وسجل الثمانية الأوائل فقط في سباق السرعة نقاطا.

وسينطلق فرستابن من المركز الأول في سباق السرعة للمرة الثالثة بين خمسة سباقات هذا الموسم.