ماكلولين-ليفرون ملكة سباقات الحواجز تشارك في سباق 100 متر لأول مرة في مسيرتها الاحترافية

قالت سلسلة جراند سلام تراك لألعاب القوى اليوم الجمعة إن العداءة الأمريكية سيدني ماكلولين-ليفرون ستشارك في أول سباق 100 متر لها على الصعيد الاحترافي في لقاء فيلادلفيا ضمن سلسلة جراند سلام والذي سيبدأ في وقت لاحق هذا الشهر.

وتمكنت حاملة الرقم القياسي العالمي لسباق 400 متر حواجز والبطلة الأولمبية مرتين من السيطرة على هذا السباق لسنوات عديدة، واكتسحت مجموعات الحواجز الطويلة في أول بطولتين من بطولات الجراند سلام في كينجستون وميامي.

وستتنافس ماكلولين-ليفرون في مجموعة الحواجز القصيرة للسيدات في لقاء فيلادلفيا الذي يبدأ في 30 مايو آيار، والذي يتضمن سباق 100 متر حواجز وسباق 100 متر بدون حواجز، وهو السباق الأخير الذي لم تشارك فيه من قبل في أي لقاء احترافي.

وتقدم السلسلة التي أسسها مايكل جونسون لمسة جديدة على اللقاءات التقليدية لألعاب القوى، حيث يتنافس الرياضيون في 12 مجموعة من السباقات وهي، سباقات قصيرة للرجال والنساء وسباقات طويلة وحواجز قصيرة وحواجز طويلة ومسافة قصيرة ومسافة طويلة. ويتنافس كل عداء في سباقين في اللقاء الواحد.

ومجموع النقاط في مجموعة من السباقات يحدد بطل كل نوعية من السباقات.

وآخر مرة شاركت فيها ماكلولين-ليفرون في سباق 100 متر بدون حواجز كانت في لقاء جامعي عام 2018 عندما كانت طالبة في جامعة كنتاكي إذ قطعت المسافة في 11.07 ثانية.